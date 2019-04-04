Elazığ’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Urfa, Malatya ve Antep’ten de hissedildi.

AFAD, yerin 9.4 kilometre altında meydana gelen depremin saati ise 20.31 olarak açıkladı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Elazığ’da ilk belirlemelere göre 5.2 büyüklüğünde #Deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun. Deprem değil sağlam olmayan binalar öldürür” açıklamasını yaptı.

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Kızılay ise “Elazığ’da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir” açıklamasını yaptı.

ELAZIĞ VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, “Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ve köylerinden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Her ihtimale karşı başta AFAD olmak üzere ekipleri ilçeye yönlendirdik.” diye konuştu.

Kaldırım, başta Elazığ olmak üzere çevre illerde depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.



