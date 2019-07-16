Elektriğe 15 ayda yüzde 130 zam

Üst üste gelen elektrik zamları yüzünden sanayicilerin üretimi durdurduğu aktarılıyor. Binlerce iş yeri ekonomik krizin ağır baskısı altında üretimi durdurma kararı alırken, cep yakan elektrik faturaları ayakta kalmaya çalışan işletmeleri de pes ettirmeye başladı.

Dünya Gazetesi’nden Esra Özarfat’ın haberine göre, elektrik fiyatlarına son 15 ay içinde yüzde 130 zam geldi.

Haziran ayına ait faturaları gören ve artıştaki miktar nedeniyle çarpılan üreticiler soluğu Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) aldı.

Geçen yıl da elektrik fiyatlarına yüzde 40 zam gelmişti, bunun peşinden 1 Temmuz itibariyle gelen yeni bir yüzde 15’lik zam sanayici üretimini vurdu. Totalde zam oranı yüzde 137’yi bulurken, OSB yetkilileri temmuz zammının faturalara yansımasıyla daha sıkıntılı bir dönemin başlayacağına dikkat çekiyor.