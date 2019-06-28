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28.06.2019
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Elektriğe büyük zam!

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Elektrik fiyatının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 oranında artacağı bildirildi. EPDK’nın bugün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarını 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında artırdı.

EPDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil % 15,00 artış yapılmıştır.

Söz konusu artışta bir önceki tarife dönemine göre EÜAŞ Toptan Satış Tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan Piyasa Takas Fiyatlarında (PTF) oluşan artışlar en önemli etkenler olmuştur. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 TL ödenecektir.”

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