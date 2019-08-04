24.5 C
Istanbul
04.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de trafoya bakım yapan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

birgun.net birgun.net

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, trafoya bakım yapan Zafer Çamsarı (28) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İş cinayeti, 3 Ağustos’ta akşam saatlerinde Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde meydana geldi. Taşeron bir firmada çalışan Zafer Çamsarı, köyün trafo bakımını yapmak için çalışmaya başladı.

Çamsarı, bir süre sonra çalışırken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çamsarı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç işçinin cansız bedeni Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Çamsarı’nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,806AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, trafoya bakım yapan Zafer Çamsarı (28) elektrik akımına kapılarak...
Devamını Oku

Trump, Venezuela ile uğraşmaktan usanmıyor

Diren Deniz Sarı -
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump’ın ülkeye ‘blokaj veya karantina’ uygulanabileceği...
Devamını Oku

Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt...
Devamını Oku

Termik santral bir köyü yok ediyor

DİLARA ŞİMŞEK -
Muğla’da Bereket Enerjiye ait Yatağan Termik Santralı’na kömür sağlayan maden ocaklarının doğa,...
Devamını Oku

Devrek Şelaleleri keşfedilmeyi bekliyor

birgun.net -
İbrahim Tığ / DevrekZonguldak Devrek’e bağlı Tosunlar...
Devamını Oku

Kayseri’de kadın cinayeti: ‘O kurşun hepimize sıkıldı’

birgun.net -
KAYSERİ’de ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay (36) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gülay...
Devamını Oku

Düzköylüler hukuk mücadelesine başlıyor

Burcu Cansu -
Trabzon’un Düzköy ilçesinde, Çalköy, Gökçeler, Çiğdemli ve Taşoğacı sınırında Kale Deresi üzerinde...
Devamını Oku

AKP’de akraba atamaları son sürat: Baba, kardeş ve kuzen üniversiteye atanmış

birgun.net -
Baran DönerSon günlerde peş peşe ortaya çıkan...
Devamını Oku

Ev hayali 15 yıllık esarete neden olmasın

Ozan Gündoğdu -
Son 1 ay içinde halkın zorunlu giderlerine zam üstüne zam geldi. Sırasıyla...
Devamını Oku

Klasik psikolojiden modern psikolojiye

birgun.net -
Röportaj: Mualla UÇMANERKlasik psikolojiden modern psikolojiye kadar...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi