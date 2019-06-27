Seçim bitti, zam fırtınası başladı: Elektriğe yüzde 15 zam!

İktidarın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminin yenilgisinin ardından zam fırtınası başladı. Motorin, çay ve şekerden sonra elektriğe de yüzde 14.98 zam geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Temmuz itibarıyla elektrik fiyatlarının yüzde 14.98 zam yapılmasına karar verdi.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında zam yapıldı.

GAZA DA ZAM GÖRÜNDÜ

Doğalgaz fiyatlarını da BOTAŞ belirliyor. BOTAŞ’ın da 30 Haziran’a kadar 1 Temmuz’dan geçerli yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza, elektriğe yakında bir oranda “çift haneli” zam yapma olasılığı güçlendi.

ÇAYA YÜZDE 15 ZAM

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yaptı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

MOTORİNE 23 KURUŞ ZAM

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Motorin fiyatlarındaki 23 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

ŞEKER FİYATLARINA DA ZAM

Seçimin ardından şekere de yüzde 16 zam yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “50 kilogramlık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %16 artırılarak (KDV hariç) 3.57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir” denildi.