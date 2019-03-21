21.03.2019
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Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor

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ABD’de yapılan bilimsel araştırmayla, her gün elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin sigara içmeyenlere göre yaklaşık iki kat fazla olduğu belirlendi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklar sonucunda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bilir, sigaranın zararlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ve uygulamaya konulan yasal düzenlemelere karşın tütün endüstrisinin de boş durmadığını ifade etti. Kullanım oranlarını artırabilmek amacıyla sürekli farklı ürünlerin piyasaya sürüldüğünü anlatan Bilir, bu ürünler içinde elektronik sigaranın öne çıktığını aktardı. Elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin incelendiğini araştırma sonucunun, Amerikan Koruyucu Hekimlik Dergisi’nde yayımlandığını anlatan Bilir, şunları kaydetti: “Her gün elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin, herhangi bir tütün ürünü kullanmayanlara oranla 1,8 kat arttığı saptandı. Aynı çalışmada her gün sigara kullananlardaki risk artışı da 2,7 kat olarak belirlendi.”

Bilir, araştırma kapsamında katılımcıların hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve obezite varlığı gibi özellikleri ile yaş ve cinsiyet bilgilerine de ulaşıldığını anlattı. Bu faktörlerin de kalp krizi riskini artırdığına işaret eden Bilir, “Araştırmada, elektronik sigara kullanılmasının bu faktörlerden bağımsız olarak kalp krizi riskini artırdığı da tespit edildi” bilgisini verdi.

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