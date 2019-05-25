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25.05.2019
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Elektronik YDS’de bilgisayarlar dondu

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Türkiye’nin her yerinden adayların katılımıyla yüz tanıma sistemiyle katıldığı, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan ÖSYM’nin Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nda (e-YDS) bazı bilgisayarlar dondu.

T24’ün haberine göre, ÖSYM’nin Ankara Pursaklar/Akyurt’taki salonunda, 3 saatlik sınavın son 5 dakikasında çok sayıda adayın önündeki bilgisayarlar dondu. Son 5 dakikada hiçbir şey yapamayan adayların itirazları tutanakla kayıt altına alındı.

YDS nedir?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.

YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) ise yıldan yıla farklı sayılarda gerçekleştiriliyor (8-10 gibi). e-YDS, genellikle YDS’nin yapıldığı aylarda yapılmıyor.

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