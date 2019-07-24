Eljif Elmas’tan Napoli’ye 5 yıllık imza

Fenerbahçe’den 16 milyon avro bonservis bedeli ile İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Kuzey Makedonyalı oyuncu, 2024 yılına kadar Serie A ekibinin başarısı için ter dökecek.

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Dün sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya’ya giden 19 yaşındaki Eljif Elmas, bugün kendisini resmen Napoli’ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, sosyal medya hesabından genç orta saha oyuncusunun resmi sözleşmeyi imzaladığı anın fotoğrafını paylaştı. De Laurentiis fotoğrafın altına, “Napoli’ye hoşgeldin Eljif” mesajını yazdı.

2017 yılında Kuzey Makedonya’nın Rabotnicki ekibinden Fenerbahçe’ye transfer olan Eljif, sarı-lacivertli formayla 47 maçta 4 gol atıp, 1 asist yapma başarısı göstermişti.