Elliott ve Vacarme ile düş kurduk

ASLI ATASOY

Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik işbirliğiyle gerçekleşen Nova Muzak serisi Matt Elliott- Vacarme ile Colleen’i İstanbul’da ağırladı. Kod Müzik’ten Necati Tüfenk’in fikri ve Borusan’ın katkılarıyla hayata geçen Nova Muzak felsefi ve müzikal programıyla yaklaşık 10 yıldır İstanbul’a ses katıyor.

Matt Elliott ile Colleen serinin 29. misafirleri oldular. İlk olarak sahneye Matt Elliott çıktı. Elliott, Fransız deneysel yaylı grubu Vacarme ile birlikteydi. Bir araya gelerek nefis bir oluşumu müzik dünyasına kattıklarını belirtmek gerek. Elliott ve Vacarme’in performansı kısa sürse de konser hafızamızda uzun zaman anımsanacak türdendi. Gece, Elliott ve Vacarme’ın çellisti Gaspar Claus’un performansı ile başladı. Şarkıya üst kattan inerek katılan Vacarme’nin diğer üyeleri Carla Pallone (alto/keman) ve Christelle Lassort (keman) gece boyu gösterdikleri üstün fiziksel performanslarıyla nefis bir konsere imza attılar. Eşsiz ve heyecanlı şarkılar bitmeyecekmiş gibi duran uzun tekrarlara rağmen hızla akıp gitti.



Mırıltı, ıslık, gitar, yaylılar



Elliott, kimilerine göre müzik kariyerinde elektronikten akustik müziğe geçerek kendisinden beklenmeyen şeyi yaptı. Şarkıcı şehir ozanı olarak Avrupa müziğinde özel bir yere konuyor. Bu tarz değişikliği aslında onun, besteleri ve yazmaktan çok sıkıldığını söylediği sözleri ile ördüğü kozasını açmamıza olanak veriyor. Vacarme’in akıcı, maharetli ve bir o kadar da hayranlık verici performansının zaman zaman Elliott’ın şarkılarının önüne geçmesi belki de kozanın iyice açılmasını istediği için de olabilir. Ancak aralarındaki uyumun, şarkıları Ellliott’ı yazdığı hallerinden uzaklaştırmak yerine duygularını daha da açık ettiğini tam da bu nedenle söyleyebiliriz.



Sanatçı, rock ile başlayıp elektronik müzikle devam ettiği dönemi bir süredir akustik müziğe evirerek gayet yerinde bir karar almış. Kariyerinde adını sıkça andığı Third Eye Foundation projesinden bugüne uzanan müzikal serüveni ilgiyle takip edilmeye değer. Röportajlarında gitarından iki metre bile uzak kalamadığını söyleyen Matt Elliott konserinde Vacarme ile bizi İstiklal Caddesi’nin karmaşasından alıp bir Şaman inziva çadırına götürdü.

Elliott’ın albümü ‘Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart’ da yer alan ‘The Right To Cry’ şarkısının Vacarme ile yorumu anlatılmaz güzellikteydi. Az sayıdaki dinleyici, parçadaki yaylıların deneysel ve kışkırtıcı yorumuyla kendisinden geçti.

Matt Elliott ve Vacarme sahneden indiklerinde geride sadece şarkılarındaki derin siyahlık ve hüzün kalmadı. Elliott’ın müziğindeki kişisel karaltı, hüzün ve çok az eğlenceli müziği sabırsız kulaklar için yorucu olabilir ama sevenleri tam da bu nedenlerle onu biricik buluyor. Elliott ve Vacarme bir araya gelerek ne iyi yapmışlar.