Elmalı’daki selde 11 hayvan yaşamını yitirdi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde, 11 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi.

Elmalı’ya bağlı Geçmen Mahallesi’nin yüksek kesimlerindeki Geçmen Yaylası’nda, önceki gün etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Taşkın suyunun dolduğu ağıldaki 10 küçükbaş, yaşamını yitirdi. Aynı bölgede 1 küçükbaşın da sele kapılarak, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Selin getirdiği molozlar da bölgede hasara neden oldu. Muhtar Ramazan Çetin, “Akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak neticesinde, mahalle sakinlerinden Süleyman Karapınar’a ait 10 küçükbaş telef olmuş ve tarım arazilerinde büyük hasara yol açmıştır” dedi.

