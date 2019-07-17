Elon Musk’ın ‘Neuralink’ projesi: Beyne yerleştirilen cihaz akıl okuyabiliyor

Elektrikli araba Tesla’nın üretimiyle gündeme gelen projeci Elon Musk, iki yıldan uzun süredir üzerinde çalıştığı “Neuralink” projesini sundu.

Musk, doğrudan beyne yerleştirilebilen kablosuz bir cihazla teorik olarak akıl okumanın mümkün olabileceğini savundu.

San Francisco’daki Kaliforniya Bilimler Akademisi’nde düzenlenen etkinlikte sahne alan Musk’ın “Neuralink” projesine göre, beyne enjekte edilen ve insan saçından daha ince iplikler, nöronların aktivitesini belirliyor. Bu kablosuz implant, beyne bir robot tarafından yerleştiriliyor. Böylece insan beyni doğrudan bilgisayarla iletişim kurabiliyor.

Musk, “Maymun, beyniyle bilgisayarı kontrol etmeyi başardı. Sadece bilginize” dedi.

Neuralink projesinin baş beyin cerrahı Dr Matthew McDougall, insanlar üzerindeki klinik çalışmalara 2020 yılında başlamak için FDA’den onay beklediklerini söyledi.