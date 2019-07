Elvis Presley’nin hayatı film oluyor

“Rock ‘N’ Roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatını anlatan sinema filminde başrolde Austin Butler yer alacak.

Ses getiren Freddie Mercury ve Elton John biyografilerinin ardından “rock ‘n’ roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin de hayatını anlatan film çekilecek. Baz Luhrmann’ın yönetmenliğini üstlendiği Elvis Presley biyografisinde, ünlü şarkıcıyı 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu Austin Butler canlandıracak.

Pek çok aktörle saç ve makyajlı deneme çekimleri yapan Luhrmann kararını Austin Butler’dan yana kullandı. Butler, son olarak Quentin Tarantino’nun merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood’da ve Jim Jarmusch’ın zombili komedisi The Dead Don’t Die’da rol aldı. Genç oyuncu bugüne dek The Carrie Diaries, Switched at Birth ve Zoey 101 adlı dizilerde oynadı. Filmde Tom Hanks, Presley’nin menajeri Col. Tom Parker’ı canlandıracak.

Luhrmann, Craig Pearce ile birlikte filmin senaristliğini de üstleniyor. Luhrmann, en son Leonardo DiCaprio’nun başrolde yer aldığı The Great Gatsby adl uyarlamayı filme almıştı. Ünlü yönetmen, son dönemde Netflix dizisi The Get Down üzerinde çalıştı.