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31.05.2019
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“Emeğimizi ve ekmeğimizi elimizden alamayacaksınız”

DİSK Genel-İş 5 Nolu Şube, İzmir Aliağa Belediyesinden çıkarılan 21 işçin, işe iade edilmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Emeğimizi ve ekmeğimizi elimizden alamayacaksınız” denildi.

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AYCAN KARADAĞ

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde MHP’li Belediye Başkanı Serkan Acar’ın işten çıkardığı 21 işçinin direnişine devam ediyor. Aliağa Demokrasi Meydanı’nda çadır kurarak direnişe başlayan işçilerin eylemi sürerken, bugün de DİSK Genel-İş 5 Nolu Şube, süreç ile ilgili Aliağa Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. 

Açıklamaya, DİSK Genel İş 5 Nolu Şubeye bağlı Karşıyaka, Karabağlar, Buca, Konak, Çiğli, Dikili ve Aliağa Belediyelerinin Şube temsilcileri katıldı. 

Basın açıklamasını okuyan Genel-İş 5 Nolu Şube Sekreteri Deniz Şahin Gümüştekin, “Biz emekçilerin huzurunun olmadığı yerde kimsenin huzuru olmaz, bunun böyle bilinmesi gerekir! Elimizden aşımızı ekmeğimizi alıp, buna seyirci kalacağımızı ve sesimizi çıkarmayacağımızı düşünenler var ise Emekçilerin mücadele ile geçen tarihine göz atmanızda fayda vardır. Emeğimizi ve ekmeğimizi elimizden alamayacaksınız” şeklinde konuştu.

“BU YANLIŞ KARARLARDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMESİNİ TALEP ETMİŞTİK”

Yapılan açıklama şu şekilde:

200’e yakın işçi arkadaşımızın Başkanlık genelgesiyle asıl  işkollarının bulunduğu müdürlüklere gönderildiğini ve bu arkadaşlarımız içerisinde yıllarca büro personeli olarak çalışan ve özellikle kadın arkadaşlarımızın hiçbir iş güvenliği eğitimi ve tedbiri alınmadan yazılı bir görevlendirme yapılmadan temizlik, park bahçe ve bayındırlık işlerinde çalıştırılmaya zorlandığını belirterek ,temizlik işlerinde çalışan altı arkadaşımızın hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akitlerinin fesh edilmelerinin gerek iş kanunu gerekse diğer hukuki mevzuatlara aykırı olduğunu belirtip, bu yanlış kararlardan bir an önce dönülmesini talep etmiştik. Ancak aradan geçen bu süre içerisinde diyaloğa ve barışa dönük  taleplerimizi  elinin tersiyle iten Aliağa Belediyesi yönetimi, 16 çalışma arkadaşımızın daha çalışma akitlerini fesh ederek iş barışına büyük bir darbe vurmayı tercih etmiştir. Bu süre içerisinde belediye hizmet alanlarının bazı noktalarını toplama kampı gibi kullanıp, çalışma arkadaşlarımızı odalara kapatarak, kendilerine gelecek ikinci bir emre kadar buralarda kalmaları söylenip, mimar-mühendis-vasıflı-vasıfız personel ayrımı yapmaksızın mobing uygulanarak ,eşya taşınmasından, tuvalet ve depo  temizliğine kadar birçok iş yaptırılmıştır ve hala yaptırılmaktadır. 

“ORTAK AKIL VE DİYALOG İLE SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ”

Biz emekçilerin huzurunun olmadığı yerde kimsenin huzuru olmaz, bunun böyle bilinmesi gerekir! Elimizden aşımızı ekmeğimizi alıp, buna seyirci kalacağımızı ve sesimizi çıkarmayacağımızı düşünenler var ise emekçilerin mücadele ile geçen tarihine göz atmanızda fayda vardır. Emeğimizi ve ekmeğimizi elimizden alamayacaksınız. Bizler buna rağmen hala köprüleri atmış değiliz, ortak akıl ve diyalog ile sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Sendikamız, işyerinin geleceği, sorunlarının çözümü ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması konusunda her türlü diyaloğa ve desteğe hazırdır. Ancak, üyelerimizin mağdur edecek, onların ve ailelerinin yaşamlarını olumsuz etkileyecek, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarını sıkıntıya sokabilecek  her türlü uygulamanın da karşısında tek vücut olarak duracaktır. 

“BASKI, TEHDİT VE MOBİNGE BİR AN EVVEL SON VERİLSİN”

Bizler Belediye yönetimine şu taleplerimizle buradan seslenmek istiyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımız işlerine derhal iade edilsin. İşyeri değişikliği yapılan arkadaşlarımız işlerinin başına gönderilsin. Mobinge dönük uygulamalardan derhal vazgeçilsin. Yaşam standartlarını aldıkları maaşa göre düzenleyen emekliliğine yaklaşmış çalışanların üzerindeki baskı, tehdit ve mobinge bir an evvel son verilsin. Yürürlükte olan Toplu iş sözleşmelerimiz üzerindeki gereksiz polemik ve yorumlara son verilsin. Son birkaç günde ziyaret ettiğimiz Aliağa’nın demokratik kitle örgütlerini, siyasal partilerini, kurum ve kuruluşlarını yaşanan bu olaylar ile ilgili ziyaret ederek bilgilendirdik. Yaşanan bu durumdan rahatsızlık duyduklarını tarafımıza aktararak bizlere destek olacaklarını belirttiler. Buradan bir kez daha Aliağa’nın demokratik kitle örgütlerini, siyasal partilerini, kurum ve kuruluşlarını, Aliağa halkını atılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmek için başlattıkları mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.

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