Emek güçlerinden katılımcı yerel yönetim talebi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ve İzmir’e Sahip Çık Platformu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları ile yaptıkları toplantıda, ‘nasıl bir yerel yönetim’ istediklerini açıkladı ve adayların görüşlerini sordu.

Hazırlanan ortak metni okuyan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu temsilcisi Melih Yalçın, kent bilincinin oluşmasının önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Bizler, demokrasi ve katılımcılığın temel alındığı; kimlikleri, inançları, kültürleri, cinsiyet ve cinsel yönelimleri, sınıfsal konumu, siyasal görüşleri vb. gerekçeler ile hiçbir ayrım yapılmaksızın kent halkının tamamının meclisler, kent konseyleri, platformlar, meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlenmeleri ile yönetime katıldığı, kent yaşamını ilgilendiren bütün alanlarda kararlara ortak olduğu, hizmetlerin çok dilli ve eşit üretildiği bir kent yönetimi arzuluyoruz.”