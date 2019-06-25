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25.06.2019
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Emek örgütleri ve sosyalistler: Mücadeleyi büyütelim

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YSK darbesiyle yenilenen İstanbul seçimini CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ezici farkla kazanmasının yankıları sürüyor. Emek örgütleri ve sosyalistler, AKP-MHP cephesine karşı birlikte mücadele vurgusu yaparak “YSK darbesiyle halk iradesinin gasp edilmesine karşı direnen halk kazandı” dedi.

Birlikte Direnelim

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) yaptığı açıklamada, iktidarın ayrımcı, cinsiyetçi ve baskıcı politikalarına karşı halkın ciddi bir tepki verdiğini belirtti. “23 Haziran’da tek adam rejiminin korktuğu başına gelmiştir” denen açıklamada: “Seçimlerinin en önemli mesajı korku imparatorluğuna karşı zaferin ancak ve ancak birlikte mücadele ile kazanılacağıdır” ifadeleri yer aldı.

İktidar kaybetti, halk kazandı

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nden (ÖDP) yapılan açıklamada da halk iradesinin gasp edilmesine karşı direnen halkın kazandığı ifade edildi. “31 Mart ve 23 Haziran, siyasal İslamcı rejimin sonunun gelmeye başladığını da göstermektedir” denen açıklamada: “31 Mart seçimleri sonrasında da ortaya atılan ‘Türkiye İttifakı’ gibi zorbalık düzenine güç verecek her türlü adımdan uzak durmalıdır” vurugusu yapıldı.

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Yerel seçimden öte…

Emek Partisi’nden yapılan açıklamada ise “İstanbul seçimi bir yerel seçimden daha fazla anlama sahiptir. Halk aynı zamanda tek adam yönetimine önemli bir ders vermiştir” ifadeleri yer aldı.

Haramilerin saltanatını yıktık

“İstanbul, AKP-MHP ittifakına karşı, emekle, mücadeleyle, sosyalistlerle kazanıldı” diyen Halkevleri ise, “25 yıldır, İstanbul’u emeğiyle, doğasıyla tüm varlıkları ile sömüren AKP faşizmine karşı mücadele ettik. İstanbul halkı kazandı” İfadelerine yer verdi.

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