Emekçiler ‘insanca yaşam’ için yürüyor

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu emekçisi ile 2 milyon emeklinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği beşinci dönem toplu sözleşme süreci yarın başlıyor. Kamu emekçileri ve emeklileri, kayıplarının telafisini, insanca yaşam ve güvenceli iş, güvenceli gelecek haklarının garanti altına alınmasını istiyor.

KESK DÖRT KOLDAN YÜRÜYOR

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde ‘Güvenceli iş, güvenli gelecek, insanca yaşayacak bir ücret için grevli toplu sözleşme’ talebiyle Van, Edirne, Muğla ve Artvin’den Ankara’ya doğru başlattığı yürüyüşü dün de sürdürdü. Diyarbakır, Mardin, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa ve Trabzon’da dün basın açıklaması yaparak taleplerini duyuran KESK üyeleri, yarın Ankara’da olacak.

İstanbul Kadıköy’de yapılan açıklamada konuşan KESK Merkez Yönetim Kurulu üyesi İlhan Yiğit, 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin TİS görüşmelerini artan sorunlarla karşıladığına dikkat çekerek, “Çünkü bugüne kadar dört defa kurulan masadan, insanca yaşamaya yetecek bir ücretten güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğinin ve ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunumuz çözülmedi. Üstelik iki yıllık OHAL dönemi ve yaklaşık bir yıldır daha da görünür hale gelen ekonomik kriz mevcut sorunlarımızı daha da ağırlaştırdı” dedi.

TRABZON

İHRAÇLAR İADE EDİLSİN

“İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Parasız eğitim, parasız sağlık”, “Savaşa değil, eğitime bütçe” sloganlarının atıldığı açıklamada, özetle şu talepler dile getirildi:

• Hukuksuz ve keyfi biçimde OHAL KHK’leri ile işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçileri görevleri iade edilmeli.

• Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi her türlü güvencesiz istihdama, performans ve esnek çalışma uygulamalarına son verilmeli.

• İşe almada, görevde yükselmede-unvan değişikliğinde kariyer ve liyakat esas alınmalı.

İlginizi çekebilir: Survivor ekibinde çalışan işçi: Aç olan yarışmacılar değil bizdik!

• Sendikal ayrımcılığa son verilmeli.

• Yoksulluk sınırındaki artış oranı tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınmalı. 2020 yılı için mevcutta 3 bin 55 TL olan en düşük kamu emekçisi (15/1 kademesindeki) maaşı, AGİ hariç 4 bin 222 TL’ye çıkarılmalı.

• Hâlihazırda 295 TL olan eş yardımı 478 TL’ye çıkarılmalı. Çocuk yardımı her bir çocuk için 500 TL’ye çekilmeli.

İZMİR

• Evi olmayan tüm kamu emekçilerine 515 TL kira yardımı yapılmalı. İşyerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine aylık 457 TL yemek yardımı yapılmalı.

• Maaş ve yardım kalemlerindeki artış taleplerin kabulü halinde 2021 yılı için 2020 yılında gerçekleşen enflasyon artı 3 puan refah payı verilmeli.

• Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesi 3600’e çıkarılmalı, bunun dışında kalan tüm kamu emekçilerinin mevcut ek göstergeleri 800’er puan artırılmalı.

• EYT haksızlığına son verilmeli. Kadın çalışanlar 20 hizmet yılı, erkek çalışanlar 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanmalı. Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş dikkate alınmalı.

• 0-6 yaş grubundaki çocuklar için tüm kamu kurumlarında ücretsiz kreşler açılmalı.