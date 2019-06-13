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13.06.2019
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Emekler boşa gitmesin

Üniversite adayları heyecan ve stres içinde YKS’ye gün sayıyor. Öğrencilerin, sınav esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Uzmanlar özellikle acele edilmemesine dikkati çekiyor

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek üniversite adayı öğrenciler heyecan ve stres içinde gün sayıyor. Cumartesi ve pazar günü yapılacak olan YKS ile birlikte adaylar, okumak istedikleri bölüme girmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testinde (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarında ter dökecek.

Uzman Pedagog Belgin Temur, heyecan ve kaygının azaltılması için nefes alma-gevşeme egzersizlerinin ve yürüyüşün yararlı olacağını ifade etti. Temur, bu sayede öğrenmenin daha kolay olacağını sözlerine ekledi.

Acele edilmemeli

Uzman Pedagog Belgin Temur, öğrencilerin sınav esnasında dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

• Sınavın her bir bölümünün başlangıçta gözden geçirilmesi gerekir.

• Hız önemli ama doğru okumak ve anladığından emin olmak da oldukça önem taşıyor. Acelenin bir yarar sağlamayacağı unutulmamalı.

Belgin Temur

• Bir soruda belli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşılamazsa o soru bırakılmalı. Zaman kalırsa bu tip sorulara geri dönülmeli. Sınavlarda daima, zaman baskısı var. Bu baskıyı çok hissetmek soruların daha güç algılanmasına sebep olabilir. O nedenle buna hazırlıklı olunmalı.

• Öğrenciler yanlarında bir saat bulundurmalı ve bunu test süresine göre ayarlamalı.

• Öğrenci sınav sırasında zihninin karıştığını, yorulduğunu hissederse bir iki dakikalık zihnini dinlendirme molası verebilir. Bunun zaman kaybı olmadığı, tersine sınavın kalan zamanında konsantrasyonunun artması için gerekli olduğu bilinmeli.

• Geçen zamanla aşırı olarak ilgilenilmemesi sağlanmalı.

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• Sorulan soruya yanıt olmayacak seçenekleri elemek hız kazandıran bir yöntemdir.

• Büyük sınavlarda her zaman çok güç sorular bulunuyor. Bütün soruların doğru cevaplanacağı sanılmamalı. Aksi halde hayal kırıklığı kaçınılmaz olur.

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Süre iyi değerlendirilmeli

Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman ise adayların nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini şu ifadelerle aktardı: “Sınavda mutlaka turlama tekniğini kullansınlar. Yani öğrenciler bir teste başladıktan sonra yapamadıkları soruları boş bırakıp, test sonunda o sorulara tekrar dönsünler. AYT’de zaman planı yapmak biraz daha kolay. TYT ise biraz daha heyecanlı ve kaygılı geçebilir.”

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