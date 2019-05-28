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28.05.2019
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Emekli olarak çalışan işçinin yıllık ücretli izin hakkı

HÜSEYİN İRFAN FIRAT HÜSEYİN İRFAN FIRAT

SORU: Ben Ocak 2018’de emekli oldum, halen aynı işyerinde ara vermeden devam ediyorum. İşyerinden sadece kıdem tazminatı aldım, içeride mevcut izinlerim var. Benim yeni yıllık izin hakkım 26 gün olarak devam mı eder, yoksa yeni girmiş gibi 14 gün olarak devam mı etmelidir?

YANIT: Bizim yorumumuza göre sizin izin hakkınızın en üst dilimden devam etmesi gerekir. Çünkü her ne kadar emekli olsanız dahi, aynı işyerinde aralıksız olarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Ayrıca yıllık ücretli izin hesabında aynı işverenin değişik işyerlerindeki çalışmalar birleştirilerek hesap edilir ve kullanacağı izin süresi işçinin işyerindeki kıdemine bağlı olarak doğru oranda artırılır.

Diğer taraftan yıllardır o işletmede çalışan birinin emekli olarak haklarını aldığı gerekçesiyle yeni işe başlamış biri gibi kabul edilmesi hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşan bir durum da değildir. Dolayısı ile yıllarca uygulamada emekli çalışanların önceki çalışma dönemlerine ilişkin izin hakları korunarak kendilerine bu doğrultuda izin kullandırılmıştır.

Ancak Yargıtay daha sonra bu uygulamanın aksine ve emekli işçilerin aleyhinde kararlar verip, eski dönemin haklar ödenerek tasfiye edildiğine ve kıdemleri ile diğer haklarını alan işçilerin aynı işyerinde emekli çalışan olarak işe devam etmeleri koşulunda sıfırdan başlamış sayılacaklarına hükmetti. Bu kararı emsal alan işverenin sizi yıllık ücretli izin hakkınız bakımından yeni işe başlamış gibi kabul etmesi ne yazık ki olasıdır. Elbette ki işverenlerin iyi niyet kuralları çerçevesinde yukarıda bahsettiğimiz kararları dikkate alamayarak işçi lehinde uygulama yapmaları da mümkündür.

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