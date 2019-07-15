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15.07.2019
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Emekli yurttaşların düşük zam isyanı: Kaybımız telafi edilsin

Türkiye Emekliler Derneği, elektriğe, çaya, şekere ve birçok maddeye; emekli aylıklarına yapılan zammın üç katı kadar zam yapıldığına dikkat çekti, kayıplarının telafisini talep etti

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi için emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasını ve emeklilere refahtan pay verilmesini istedi. 

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla 12 Temmuz’da toplanan TÜED Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü. İki gün süren toplantıda şube başkanlarının, bu yılın ilk altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 5,01, memur emekli aylıklarına ise yüzde 6,01 oranında zammı gündeme getirmesi üzerine, emeklilerin gelirlerini artıracak adımlar görüşüldü.

REFAHTAN PAY İSTİYORUZ

Yapılan değerlendirmelerin ardından TÜED Başkanlar Kurulu, şu kararı aldı:

“Haziran ayının son haftasında ve temmuz ayında elektriğe, çaya, şekere ve birçok maddeye yapılan yüzde 15 zam, emekli aylıklarına yapılan artışın üç katıdır. Böyle bir artış sistemiyle emeklilerimizin aylıkları küçülmeye devam edecektir. Enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emeklilerimize refahtan pay verilmelidir.”

İKRAMİYELER ARTIRILSIN

TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir bölümünün ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten şu talepte bulundu:

“Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi, emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını yükseltmekte ve bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60’ına denk gelmektedir. Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır. Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere ‘kira ve yakacak yardımı’ adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır.”

Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan TÜED Başkanlar Kurulu, dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bin liralık bayram ikramiyelerinin de alım gücündeki kayıplar dikkate alınarak yıllık TÜFE oranında artırılmasını istedi.

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