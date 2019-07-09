Emekliler sefalet zammına isyan etti

GİZEM GÖRKEM AYDIN

Emekli maaşına yapılan yüzde 5’lik zammı eleştiren Emekli-Sen Genel Başkanı Yavuz, “En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olmalıdır,” dedi.

Sosyal Sağlık Kurumu (SSK) ve Bağ-kur emeklilerine yapılan yüzde 5 oranındaki zam Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen üyeleri tarafından protesto edildi. Yapılan zamma tepki gösteren DİSK Emekli-Sen üyeleri Madenci Anıtı önünde eylem yaptı.

DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emeklilerin geçim sıkıntısı içinde yaşamaya mahkum edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“12 milyonu aşkın emeklinin beş milyonu ikinci bir işte çalışıyor ya da iş arıyor. Emeklilerin yüzde 80’i nitelikli sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Emeklilerin neredeyse tamamı sosyal yaşamın dışına itildi. Temmuz ayı enflasyon verileriyle emekliler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Seçim sonrası zamlar üst üste geldi. Zamlar emeklilerin alım gücünü tamamen zayıflattı,”.

ZAM SADECE 56 TL

Temmuz ayı enflasyonunun düşük gösterilerek emeklilere ve emekçilere verilecek enflasyon farkının düşürüldüğüne değinen Yavuz, “Son enflasyon yüzde 0,03 olarak ayarlandı, böylece bizlere yüzde beş ile yüzde altı arasında zam reva görüldü,” dedi.

Yavuz, bu zamlarla beraber en düşük maaşı alan işçi emeklisine 56, memur emeklisine 138, BAĞ-KUR emeklisine ise 69 TL zam yapıldığını söyledi.

Emekliye sefalet zammı reva görülürken, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40 oranında zam yapılmasını eleştiren Yavuz, “Bu hangi ekonomik modelin ya da hangi vicdanın ürünüdür?” diye sordu.

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MAAŞ EN AZ 2 BİN 500 TL OLSUN

Yavuz, emeklilerin maaşlarını yetersiz olduğunu kaydederek, taleplerini şöyle sıraladı:

“-Haziran ayı sonu itibariyle temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamlar geri çekilsin.

-Emekli aylıkları dul ve yetimler de dahil olmak üzere 2 bin 500 TL’nin altında olmasın.

-Sağlıkta katkı payı kaldırılsın, emeklilerin nitelikli sağlık hizmetinden faydalanması sağlansın.

-Emekli ikramiyeleri yıl içinde bin 750 TL yükseltilsin ve her yıl güncellensin,”.