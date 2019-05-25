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25.05.2019
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Emeklilere bayram ikramiyesi 31 Mayıs’ta verilecek

birgun.net birgun.net

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs’ta verilecek. 12 milyon emekli ve hak sahibine 10.7 milyar TL ikramiye ödenecek.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 31 Mayıs’ta ödeyeceğiz.” dedi.

Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ile 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

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