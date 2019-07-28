Emeklilik imkansız hale geldi

Yurt dışında çalışanların Türkiye’de emekliliklerini düzenleyen değişikliğe bir tepki de İsveç’ten geldi.

İsveç-Stockholm Alevi Kültür Merkezi, İsveç-Dayanışma Derneği, İsveç-Sanat ve Kültür Derneği’nin yaptığı ortak açıklama şöyle:

“Ağustos ayında yürürlüğe girmek üzere, Resmi Gazete yayımlanan ve yurt dışında çalışan Türkiye vatandaşlarını ilgilendiren maddeler de içeren yasa değişiklikleri, göçmen vatandaşlarımızın olağan üstü tepkisi ile karşılandı.

Bir AKP milletvekili bile, yapılan söz konusu değişiklikleri, Yurt dışında yaşayan vatandaşlara ’’Saygısızlık’’ olarak niteledi.

Çıkarılan torba yasada göçmen vatandaşları yakından ilgilendiren üç önemli değişiklik bulunmaktadır.

Bugüne değin Emeklilik ile ilgili olarak, Yurt dışından borçlanma bedeline esas olan prim oranı yüzde 32’yidi. Bu oran yüzde 45’e çıkarılıyor. Yani evvelki yasada geçerli olan günlük borçlanma bedeli 27,29 TL iken, yeni yasa da 38,38 TL ye yükseliyor. Ayrıca bu kapsamda emekli olmak isteyenler, Sigorta (SGK yani 4G) emeklisi olamıyacaklar, 4B sigortalısı (BAĞ-KUR) emeklisi olabileceklerdir. Bu ise, alınacak emekli aylığının yaklaşık yüzde 30 daha az olacağı anlamına gelmektedir. Ve asgari borçlanma süresi artık SGK’daki gibi 10 yıl değil, 15 yıl olacaktır.

Dövizle askerlik bedeli de, Yapılan yeni düzenleme ile 5000 Avro’yu aştı.

Yurt dışından getirilen telefonlar ile ilgili olarak, 600 tl civarında olan kayıt vergisi 1500 TL’sına yükseltildi. Yani gurbetçi Yurt dışında kullandığı kendi telefonunu, Türkiye de üç aydan fazla kullandığında, kayıt ettirebilmek için 1500 tl ödemek zorunda bırakılmaktadır.

Tüm bu değişiklikler gurbetçiler için, maddi olarak taşınması güç bir yük oluşturmaktadır.

Göçmen örgütleri ve yurt dışında yaşayan, çalışan göçmenler olarak, iktidarın, durumu yeniden değerlendirmesini, Muhalefet çevrelerinin de, daha etkin bir biçimde duruma müdehalesini, talep etmekteyiz.”