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18.07.2019
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Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis’e seslendi: Yasayı çıkarmadan tatile gitmeyin!

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) binlerce yurttaş, sosyal medya üzerinden Ankara’ya, “EYT yasa bekliyor, Meclis tatil olmasın!” diye seslendi

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TBMM’nin Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Onbirinci Kalkınma Planının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından cuma günü tatile girmesi bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise mağduriyetlerini giderecek yasa çıkarılmadan Meclis’in tatil edilecek olmasına tepkili.

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, önceki akşam Twitter’da #EYTYasaBekliyorMeclisTatilOlmasın etiketi ile sosyal meyda eylemi gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Geriye doğru aleyhte işleyen bir kanun nedeniyle dünyada örneği olmayan bir mücadeledir #EYT. Tüm mağdurları kucaklayan, örnek olan, önderlik eden #EmeklilikteYaşaTakılanlar yasa bekliyor. EYT çıkmadan Meclis tatile girmesin….” mesajını paylaştı.

EYT’lere çok sayıda CHP milletvekili ve bazı belediye başkanları da destek verdi. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Sadece Meclis’te 1 saatte bu sorunu çözebiliriz. 700 bin EYT’nin yıllık maliyeti 18 milyar, 5 ayda faize 38 milyar ödendi” dedi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “EYT’nin yasası çıkmadan nasıl tatile gideceksiniz? Mağduriyetlere çözüm bulunmadan Meclis tatil olmamalı. Önce millet, sonra tatil” diye yazdı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Verdiği söze rağmen adım atmayan bir siyasi parti ikna olursa, bu sorun saatler içinde çözülebilir” ifadelerini kullandı. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarla EYT’lere destek verenler arasında yer aldı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise önceki gün Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, halkın sorunlarının çözülmeden Meclis’in tatile girmemesi için çağrıda bulundu. Gürer, şunları kaydetti: “Meclis halkın sorunlarını çözmek için vardır, çalışmalıdır. 8 milyon işsiz varken Meclis niye tatile giriyor? EYT sorunu bu ülkenin gerçeğidir ve bir an önce Meclis eliyle bu sorun çözümlenmelidir. EYT’lerin sorunları çözülmeden, 3600 ek gösterge çıkarılmadan, emeklilerin intibak yasası çıkarılmadan, taşeronda kalanlara kadro verilmeden, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları çözülmeden Meclis tatile girmesin.”

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