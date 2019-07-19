Emin Alper’in ödüllü filmi ‘Kız Kardeşler’ Saraybosna Ana Yarışma’da

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan, Emin Alper’in son filmi Kız Kardeşler, 25. Saraybosna Film Festivali Uluslararası Yarışma bölümüne seçildi. 16-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bu yıl jüri başkanlığını ünlü İsveçli yönetmen Ruben Östlund üstleniyor.

Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali’nde Nisan ayında yapan film festivalde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), En İyi Müzik ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı. Haziran ayında Romanya’da Transilvanya Uluslararası Film Festivali’nde, Avustralya’da Sidney Film Festivali’nde, Slovakya’da da Art Film Festival Kosice’te gösterilen Kız Kardeşler Saraybosna’dan önce festival yolculuğuna Kudüs Film Festivali’nde devam edecek.

Annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alan filmin başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

Türkiye-Almanya-Hollanda-Yunanistan ortak yapımı Kız Kardeşler’in yapımcılığı Liman Film ve NuLook Production tarafından gerçekleştirildi. Görüntü yönetmenliğini Emre Erkmen’in, yapım tasarımını ise İsmail Durmaz’ın üstlendiği filmin kurgusunda Çiçek Kahraman’ın imzası bulunuyor.

Yapım aşamasında, Eurimages (Avrupa Konseyi), Berlin Film Fonu (MBB), Hollanda Film Fonu (NFF) ve Yunanistan Film Merkezi (GFC) tarafından desteklenen filmin, Eylül ayında vizyona girmesi planlanıyor.