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22.05.2019
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Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji arandı

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YSK’nin İstanbul seçimleri ile ilgili verdiği iptal ve yeniden yapılması kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun CNN Türk’te dün akşam katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ yayınının erken bitirilmesi tartışma yarattı. İmamoğlu, İBB’deki israf ve yolsuzluklarla ilgili açıklamalarda bulunurken programın reklam arasına sokulup, daha sonra da sonlandırılması üzerine bir iddiada gazeteci Emin Çapa’dan geldi.

Çapa, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi. #SüreBitti (Böylece ayrıldığım kanalla ilgili konuşmama kuralımı 15 ay sonra ilk kez yıkmış oldum” diye yazdı.

Twitter’da #SüreBitti başlığı ile TT olan konuyla ilgili atılan çok sayıda mesajda da programın erken bitirilmesine tepki geldi.

Ekrem İmamoğlu, İBB’deki israf ve yolsuzluklarla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına sokuldu, daha sonra da sonlandırıldı. Sunucu Ahmet Hakan’ın saat 23.30 sıralarında ‘zamanımız bitti’ demesinin ardından İmamoğlu’nun, “(Bitiş saati) 00.00 diye biliyordum” demesi dikkat çekmişti.

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