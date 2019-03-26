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27.03.2019
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Emine Erdoğan: Üsküdar hanım sultanların göz bebeğidir

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Üsküdar’ı ziyaret eden Emine Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Üsküdar, hanım sultanların göz bebeğidir. Kadın elinin bir yere değmesinin ne anlama geldiğini en iyi anlatan örnektir” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Belediyesi’nin etkinliğine katıldı.

Toplumsal dönüşüme ihtiyaç duyulan, iyiye ve güzele en çok hasret kalınan anlarda “Buraya bir kadın eli değmeli” ifadelerinin kullanıldığını söyleyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi Üsküdar, hanım sultanların göz bebeğidir. İyilik düşüncesinin mimari ile buluştuğu yerdir. Arkalarında bıraktıkları camiler, medreseler, çeşmeler, külliyeler, kadın elinin bir yere değmesinin ne anlama geldiğini en iyi anlatan örneklerdir. Buradaki şifahaneler, imarethaneler, aşevleri, başkasının ihtiyacını düşünme anlayışının tezahürüdür. Biz de onlardan aldığımız bayrağı aynı hassasiyetle taşıyoruz. Taşımaya devam edeceğiz.”

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“Bildiğiniz gibi İstanbul’da çok yakın tarihe kadar çöp dağları ve susuzlukla mücadele etmek, gündelik pratiğimizdi,” diyen Emine Erdoğan, “İstanbul ilgisizliğin, bilgisizliğin ve sevgisizliğin pençesinde kıvranan bir şehirdi. Fakat İstanbul aşkıyla iş başına gelen yöneticilerimiz, yıllardır millete hizmet sevdası ile çalışıp çabalıyorlar. Çok şükür ki havası kirli, yolları çamurlu gri manzaralar tarih oldu.” ifadelerini kullandı.

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Konuşmasının ardından Emine Erdoğan’a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, el işçiliğinde hazırlanan, 1930-1950 yıllarının antika tekstil ve materyallerinden dönüştürülen Üsküdar’ın mor salkımlarını anlatan bir broş hediye etti.

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