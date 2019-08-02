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03.08.2019
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Emine Erdoğan’dan Salda Gölü paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü’ndeki inşaat çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Paylaşımında, Bakan Murat Kurum ile Bakanlığın hesaplarını da etiketleyen Emine Erdoğan, şunları söyledi:

“Salda Gölü, nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım.” 

Emine Erdoğan paylaşımında Salda Gölü’nün fotoğrafına da yer verdi.  

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