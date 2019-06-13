Emine Erdoğan’ın kampanyası hedefe ulaşamadı: ‘Seferberlik’ tutmadı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Şubat 2018’de başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği”nin sonuçlarına ilişkin bir kitapçık hazırladı.

Projeye ilişkin verilerin yer aldığı kitapçık, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Verilere göre, Şubat 2018’de başlayan ve okuma-yazma bilmeyen 2.5 milyon yurttaşa ulaşmayı hedefleyen projede istenilen sayının çok altında kalındı.

Bakanlığın istatistiklerine göre, 2018 yılı boyunca düzenlenen kurslara 763 bin kursiyer katıldı. Türkiye genelindeki 74 bin 54 kursa katılan kursiyerlerin yüzde 86’sını kadınlar oluşturdu. Okuma-yazma kurslarına katılan yabancı uyruklu kursiyer sayısı ise 49 bin 391 oldu.

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EĞİTİMCİ BULUNAMADI

Proje kapsamında görev yapacak yeterli sayıda eğitimci de bulunamadığı öğrenildi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın talimatıyla kurslara dışarıdan eğitimci görevlendirildi. Emekli öğretmenler ve üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun öğrenciler, okuma-yazma öğretmeleri amacıyla kurslarda görevlendirildi.

Kurslarda, eğitimci eksikliğinin yanı sıra başka sorunlar da yaşandı. Okuma yazma bilmeyen yetişkinler, öğrenim gördükleri birleştirilmiş sınıflarda dördüncü seviyeye kadar gelse de aynı başarı çocuklarda ve Suriyeli sığınmacılarda sağlanamadı. Eğitimcilerin, ana dili Türkçe olmayan kursiyerlere eğitim vermekte zorlandığı belirtildi.

SURİYELİLER ‘SORUNU’

Özellikle Suriyeli sığınmacılara verilecek temel Türkçe eğitimi için öğretmen bulunamadı. Okul olmayan bölgelerde Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kurslarda görev alacak eğitimci bulunamayınca MEB harekete geçti. Belde, köy ve mezra gibi küçük yerleşim birimlerinde 65 yaşını aşmamış emekli öğretmenler ve üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezunlar öğretici olarak görevlendirildi.