22.03.2019
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EMO: Ankara’da 11 saatlik elektrik kesintisi dağıtım şirketlerinin iflasının göstergesidir

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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, Ankara Kızılay’da 11 saat süren elektrik kesintisine ilişkin bir açıklama yaptı.

EMO açıklamasında 20 Mart’ta gerçekleşen 11 saatlik kesintiyi hatırlatarak, “Necatibey Caddesi, İzmir Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi arasındaki bütün bölgeyi kapsayan elektrik kesintisi, bu bölge içerisinde yaşayan, hizmet üreten tüm bölge halkını mağdur etmiştir,” dedi.

Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

“EMO Ankara Şubesi tarafından yapılan araştırmada; Moda çarşısının altında bulunan 2 adet gaz izoleli modüler hücre içindeki gazın bitmesinden dolayı patladığı, bu patlamadan dolayı baralarda hasar oluştuğu ve 2 adet 1.000 kVA trafonun devre dışı kaldığı gözlemlenmiştir.

Bu arıza özelinde de görüldüğü üzere, dağıtım şirketi bünyesinde bulunan trafoların bakımlarının düzenli yapılması, özel ve tüzel kişilere ait trafoların bakımlarının ise Yüksek Gerilim İşletme sorumluluğu belgesi olan mühendisler tarafından yaptırılması kamunun can ve mal güvenliği ve yurttaşların nitelikli hizmet alması açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyunun dikkatine önemle sunulur.”

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