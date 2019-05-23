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23.05.2019
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Emrah Serbes’in hapis cezası onandı

birgun.net birgun.net

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nde, temyiz incelemesinin karar duruşması yapıldı. Karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’e, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince uygun bulunan 13 yıl 4 aylık mahkumiyet kararının temyiz istemini esastan reddederek hapis cezasını onadı.

İzmir-Aydın Otoyolu’nda 22 Eylül 2017’de, Emrah Serbes’in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, 59 yaşıındaki Ayhan Özçelik idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını iddia eden Kenan Doğru tutuklanmıştı.

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Emrah Serbes ise Torbalı Cumhuriyet Savcılığının, ‘sürücünün belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi’ üzerine otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek, 28 Eylül 2017’de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek, kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine ise dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesine gelmişti.

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