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02.07.2019
Anasayfa SPOR Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de

Emre Belözoğlu Fenerbahçe’de

Fenerbahçe tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu’nu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli ekip, eski oyuncusu Emre Belözoğlu’yu transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.”

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