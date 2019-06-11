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11.06.2019
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Emre Belözoğlu’na fırça uzatan adam konuştu: Tuvalet değil bulaşık fırçası

izlanda'da A Milli Takım'a dönük müdahaleler sonrası Emre Belözoğlu açıklama yaparken fırça uzatan Belçikalı adam sosyal medyadan açıklama yaptı.

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A Milli Futbol Takım’ın İzlanda’nın Keflavik Havalimanı’nda saatlerce bekletilmesi ve Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu durumla ilgili açıklama yaparken bir kişinin tuvalet fırçası uzatmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Fırçayı uzattığı öne sürülen Belçikalı Corentin Siamang olayı sosyal medya hesabından anlattı.

26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang, Facebook hesabından yaptığı ve daha sonrasında da sildiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘TESADÜFEN ÖĞRENDİM’

“Belçika’ya uçuşumu beklerken, Türk milli takımının havaalanına tesadüfen ineceğini öğrendim. Birdenbire bir gazeteci gibi doğaçlama yapıp bulaşık fırçamı çıkardım. Ulusal takımın kaptanıyla en sonunda röportaj yapmak için güvenlik tarafından görülmemeyi başardım. Bunun dışında şansım yoktu. Gazeteciler kaptanlarını fırça ile sorguladığımı düşündüler. Olay tüm Türk kanallarını ve Türk medyasını vurdu. Öyle ki, kendimi ilk önce CNN’in türkçe yayınında ve ülkenin ana spor dergisinde buldum.”

“Türkiye Dışişleri Bakanı bile tweetledi. Çılgınlık durmadı, taraftarlar ‘Kaptanımızı sorgulamak için bir fırça mı kullandın?’ diye beni sosyal ağlarda aradılar, bulmak için acele ettiklerini gördüm. Neyse ki, yarım milyondan fazla aboneli bir Facebook sayfası günah keçisi olarak fakir bir İzlandalı buldu. Sonuç olarak, bu zavallı adam hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi. Buna ek olarak, üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok.”

‘TUVALET DEĞİL BULAŞIK FIRÇASI’

“Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok. Ona basitçe ‘Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz’ diye sordum. Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun”

Öte yandan Corentin Siamang facebook hesabındaki fotoğrafını da kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Konya’dan özel uçakla Keflavik Havalimanı’na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından saatlerce pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi. Bu sırada Emre Belözoğlu açıklama yaparken bir kişi mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Bu olay büyük tepki yarattı.

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