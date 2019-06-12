Emre Belözoğlu’ndan ‘fırça’ yorumu

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi.

İzlanda’daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatan kişiyle ilgili konuşan Belözoğlu, söz konusu kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun olduğunu söyledi. Belözoğlu, görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını belirtti.

Milli takım kafilesi, pasaport kontrolünden geçtikten sonra havalimanından otobüsle ayrıldı.