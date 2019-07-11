Emzirme izni kaç saat?

SORU: Emzirme iznimin günde 1,5 saat olduğunu biliyordum; fakat internet üzerinde bulduğum bir kaynakta bu iznin günde 3 saat olduğu yazıyor. Yasaya göre süt izni ne kadar?

CEVAP: Ne yazık ki özellikle de elektronik ortamda ciddi bir bilgi kirliliği hüküm sürmektedir. Bu yüzden insanlarımız farklı konularda yanlış bilgiler ediniyorlar. Sorunuzun yanıtına gelecek olursak; iş yasamız bu konuda açıktır. 74. maddenin ilgili kısmını aşağıda okuyabilirsiniz:

“Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

Görüldüğü gibi yasada emzirme izni günde 1,5 saat olarak düzenlenmiştir. Günde 3 saat bilgisi doğru değildir. Her ne kadar siz sormasanız da çok sık sorulan bir soru olduğu için şunu da belirteyim: “Emzirme izni toplu olarak kullanılabilir mi?” sorusunun yanıtı olumsuzdur. Yasada bu iznin toplu olarak kullanılabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Cenaze yardımından nasıl yararlanabiliriz?

SORU: Biz SSK emeklisi olan babamızı geçen ay kaybettik. Dul yetim aylığı dışında bir de cenaze yardımı olduğunu duyduk. Bu yardımdan nasıl yararlanacağız, şartlar nelerdir, alacağımız tutar ne kadardır?

CEVAP: Sözünü ettiğiniz ödenek, vefat eden sigortalının yakınlarına ödenen cenaze ödeneğidir.

Hangi koşullar gereklidir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine verilir. 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.

Kimler yararlanabilir?

Cenaze ödeneği sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Nereye başvurmak gerekir?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin kuruma verilmesi gerekir.

Ödeneğin miktarı ne kadardır?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl, bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, 2018 yılı için ödenen cenaze ödeneği tutarı 716 TL’dir.