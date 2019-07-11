19.5 C
Istanbul
12.07.2019
Anasayfa YAZARLAR Emzirme izni kaç saat?

Emzirme izni kaç saat?

HÜSEYİN İRFAN FIRAT HÜSEYİN İRFAN FIRAT

SORU: Emzirme iznimin günde 1,5 saat olduğunu biliyordum; fakat internet üzerinde bulduğum bir kaynakta bu iznin günde 3 saat olduğu yazıyor. Yasaya göre süt izni ne kadar?

CEVAP: Ne yazık ki özellikle de elektronik ortamda ciddi bir bilgi kirliliği hüküm sürmektedir. Bu yüzden insanlarımız farklı konularda yanlış bilgiler ediniyorlar. Sorunuzun yanıtına gelecek olursak; iş yasamız bu konuda açıktır. 74. maddenin ilgili kısmını aşağıda okuyabilirsiniz:

“Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

Görüldüğü gibi yasada emzirme izni günde 1,5 saat olarak düzenlenmiştir. Günde 3 saat bilgisi doğru değildir. Her ne kadar siz sormasanız da çok sık sorulan bir soru olduğu için şunu da belirteyim: “Emzirme izni toplu olarak kullanılabilir mi?” sorusunun yanıtı olumsuzdur. Yasada bu iznin toplu olarak kullanılabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Cenaze yardımından nasıl yararlanabiliriz?

SORU: Biz SSK emeklisi olan babamızı geçen ay kaybettik. Dul yetim aylığı dışında bir de cenaze yardımı olduğunu duyduk. Bu yardımdan nasıl yararlanacağız, şartlar nelerdir, alacağımız tutar ne kadardır?

CEVAP: Sözünü ettiğiniz ödenek, vefat eden sigortalının yakınlarına ödenen cenaze ödeneğidir.

Hangi koşullar gereklidir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine verilir. 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.

Kimler yararlanabilir?

Cenaze ödeneği sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Nereye başvurmak gerekir?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin kuruma verilmesi gerekir.

Ödeneğin miktarı ne kadardır?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl, bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, 2018 yılı için ödenen cenaze ödeneği tutarı 716 TL’dir.

İlginizi çekebilir:  Kobani eylemine katılan öğretmene AYM'den aleyhte karar

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,269AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Emzirme izni kaç saat?

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Emzirme iznimin günde 1,5 saat olduğunu biliyordum; fakat internet üzerinde bulduğum...
Devamını Oku

Felaket dalgasında birbirimize dokunmak

RAHMİ ÖĞDÜL -
Öyle anlar vardır ki koltuğunuzu terk etmek zorunda kalırsınız, izler kitle birden...
Devamını Oku

Sosyal paylaşım sitesi Twitter çöktü mü?

birgun.net -
Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları akşam saat 21.30 sıralarından itibaren Twitter’a uzun bir...
Devamını Oku

İzmir’de hekimlere saldırı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Bayraklı'da Yamanlar Bölgesi 20 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi...
Devamını Oku

Srebrenitsa Katliamı İzmir’de anıldı

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLKonak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi...
Devamını Oku

Savcı Selim Kiraz davasında karar

birgun.net -
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi davasında karar çıktı. 2 sanığa ağırlaştırılmış...
Devamını Oku

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

birgun.net -
AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun...
Devamını Oku

BM, Körfez çağrısını yineleyerek ‘felaket’ uyarısı yaptı

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM), İran'a ait gemilerin, Basra Körfezi'nde İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi...
Devamını Oku

Bakan Pakdemirli’den Muğla’daki orman yangınına ilişkin açıklama

birgun.net -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınına ilişkin, "Yangın kontrol...
Devamını Oku

Kuşadası Belediye Başkanı Günel’den Gökçek’e tepki

birgun.net -
Yandaş A Haber'in Kuşadası ile ilgili yaptığı haberi Twitter hesabından paylaşarak "CHP...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi