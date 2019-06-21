Emzirme izni toplu kullanılabilir mi?

SORU: Süt izninin günde 1,5 saat olduğunu biliyorum. Peki, bu izni haftada 1 gün izin olarak toplu alabilir miyim kanunen? Yoksa işyerinin inisiyatifinde midir?

YANIT: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nin son hükmü dikkate alındığında, kadın işçilere tanınan süt izninin bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için tanındığı, günde toplam bir buçuk saatten oluştuğu, iznin günün hangi saatleri arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını belirleme yetkisinin de sadece işçiye tanındığı görülmektedir. İşverenin bu konuda bir yetkisi yoktur. Ayrıca bu süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Buna karşın sorunuzun yanıtına gelecek olursak yasada bu konuda (toplu kullanma) bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak işçi ile işveren anlaşarak izni toplu olarak da kullanabileceğiniz düşüncesindeyiz. Buna engel bir düzenleme de yok.

Ne kadar ihbar tazminatı öderim?

SORU: Ben özel bir bankada 01.10.2008 tarihinden bu yana çalışmaktayım. Kamu sektörüne girmeye hak kazanmam sebebi ile istifa etmek zorundayım. Fakat ihbar süresini bekleme şansım yok, aylık brüt maaşım 5.500 TL civarında, ben bu durumda işverene ne kadar ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırım?

YANIT: İş Kanunu’nda ihbar (bildirim) öneli süreleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. Sizin bu tabloya göre işverene karşı 8 haftalık ihbar süreniz bulunmaktadır. Bu aynı zamanda 56 günlük süreye tekabül eder. İhbar tazminatı hesap edilirken giydirilmiş brüt ücret dikkate alınır. Ancak siz sorunuzda sadece brüt ücretinizi belirtmişsiniz. Bu ücrete göre hesap yapacak olursak;

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Önce günlük ücretinizi bulmak için brüt ücretinizi 30 güne böleriz. 5500 /30 = 183.33 Bulduğumuz günlük ücreti ihbar sürenizle çarparak toplam ihbar tazminatını buluruz 183.33 X 56 = 10.266.TL İhbar tazminatı üzerinde gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri bulunmaktadır.