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04.06.2019
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Emzirme yardımından yararlanma koşulları

HÜSEYİN İRFAN FIRAT HÜSEYİN İRFAN FIRAT

SORU: Özel sektörde SGK’lı olarak çalışmaktayım. Mayıs ayında bir çocuğumuz doğdu. Emzirme yardımından yararlanmak istiyoruz. Emzirme parası bir defaya mı mahsus ve başvuruyu nasıl, nereye yapacağız?

YANIT: Halk arasında süt parası diye adlandırılan ve SGK tarafından bir işverene bağımlı olarak ve/veya bağımsız çalışanlara ödenen bu ödeneğin adı EMZİRME ÖDENEĞİ’dir.

Emzirme ödeneğinden yararlanma koşulları ve kimlerin yararlanabileceği aşağıdaki gibidir:

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

Kamu çalışanlarına ödenmez

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türüdür. Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup, bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

  • Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
  • Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, ve doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 2018 yılı için emzirme ödeneği 180,00 TL olarak belirlenmiştir ve 1 kereye mahsus olarak ödenmektedir.

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Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Nereye başvurulur? Gerekli belgeler nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

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