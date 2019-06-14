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14.06.2019
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En az yarım saat önce sınav yerinde olun

Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek YKS yarın ve pazar günü yapılacak. Uzmanlardan adaylara uyarılar: Belgeleri erkenden ayarlayın, en az yarım saat önce okulda hazır bulunun, son günü dinlenmeye ayırın

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

2 milyon 528 bin adayın katılıcağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yarın ve pazar günü gerçekleşecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya kimliğinde fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için nüfus müdürlükleri cumartesi 07.00-17.00 pazar günü de 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak. Söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek.

BELGELERi ERKEN HAZIRLAYIN

Bedensel ve zihinsel olarak yorucu aktivitelerden uzak durulmasını öneren uzmanlar, sınava girilecek binayı önceden görmekte yarar olduğunu ve sınava giderken rahat kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

• Bugünü dinlenmeye ayırın.

• Negatif konuşan kişilerden uzak durun.

• Uyku ve beslenme düzenine dikkat edin.

• Sınav sabahı alışık olmadığınız kahvaltı yerine rutin kahvaltınızı edin. Alışkın olmadığınız yiyecek, ilaç ve vitaminleri kullanmayın.

• Giriş belgenizi akşamdan hazırlayın. En geç yarım saat kala sınav yerinde olun.

SINAV ANINDA NE YAPILMALI?

Uzmanlar sınav anıında ise adaylara şu önemli önerilerde bulunuyor; Sınav anında yorulan ve gerilen bedeninizi rahatlatmak için mutlaka küçük-kısa molalar verin, özellikle testler arasındaki geçişlerde gözlerinizi dinlendirmek, duruşunuzu düzeltmek, kol-bacak kaslarınızın rahatlaması için küçük egzersizler yapmak iyi gelecektir. Stres anındaki telaşlanma ve gerginliği gidermenin en etkili yollarından biri de doğru nefes almaktır. Burnunuzdan alarak ağzınızdan vererek tekrar edeceğiniz nefes egzersizleri bedensel ritminizi yeniden bulmanızı sağlar.

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