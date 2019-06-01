En büyük kupa sahibini buluyor: Nefesler tutuldu

Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu bugün Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak final ile noktalanacak. Muhteşem geri dönüşlere, olağanüstü gollere tanıklık ettiğimiz epik sezonun finali İspanya’nın başkenti Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı’nda oynanacak. Üst üste ikinci kez final oynama başarısı gösteren Liverpool, altıncı defa en büyük kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Premier Lig’de 97 puan toplamasına rağmen 29 yıllık hasrete son veremeyen ve Manchester City’nin arkasında kalan Kırmızılar, teselliyi Devler Ligi’nde bulmak istiyor. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi finali oynayacak olan Tottenham’ın motivasyonu ise bambaşka. Londra ekibi bu sezon hiç transfer yapmamasına rağmen bu aşamaya gelmeyi başardı ve favorisi olmadığı finali de kazanarak bu güzel rüyayı mutlu sonla tamamlama amancıdalar. Sonuç ne olursa olsun biz futbolseverlerin bu epik sezona yakışan bir final izlemesi dileğiyle…

Tek eksikleri kupa: LFC

Jürgen Klopp 2015’te Liverpool’un başına geçmeden önce Kırmızılar, eski şaşalı günlerinden bir hayli uzaktı. Şampiyonlar Ligi’nde başarıya hasret kalan, ligde ise zirvenin bir hayli uzağında olan Liverpool’un sihirli bir dokunuşa ihtiyacı vardı ve bunu dünyada belki de en iyi yapacak adama başvurarak yaptılar. Klopp, Mainz’da Borussia Dortmund’da yaptıklarını 4 yılda Liverpool ile de başardı. Tekrar Avrupa devine dönüşen Kırmızılar, futbol seviyesini de her geçen gün daha yukarıya taşımaya devam ediyor. Premier Lig’de toplanan 97 puan, Barcelona karşısındaki inanılmaz geri dönüş, Klopp’un kısa sürede ne kadar nitekli bir iş ortaya koyduğunun kanıtı. Ancak ne yazık ki futbol dünyası acımasız. Alman menajerin yaptıklarından daha çok 4 yılda kupa alamaması hâlâ eleştiri konusu olabiliyor. Klopp, bu finalde en çok bu eleştirileri bertaraf etmek ve ilk Avrupa kupasını kazanarak bu tarihi sezonu kupayla taçlandırmak amacında.

Artısı

Tecrübe

9’uncu Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan Kırmızılar, bu konuda rakibine oranla çok daha tecrübeli.

Eskisi

Final problemi

Jürgen Klopp daha önce çıktığı üç Avrupa kupası finalini de kaybetmesi Liverpool’u endişelendiren tek unsur.

Kilit oyuncu

Sadio Mane

Liverpool’un ön üçlüsü artık futbol tarihinde müstesna bir yere sahip. Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane’den oluşan bu hat rakiplerin korkulu rüyası çünkü her an şapkadan tavşan çıkarabilme potansiyeline sahipler. Bu üçlü arasında Mane, işler zora girince aldığı aldığı daha fazla sorumlulukla bir adım öne çıkan isim.

Favori değiller ama…

2018-2019 sezonun transfer dönemi kapandığında gelen oyuncu bölümü boş olan Tottenham, sezon boyunca çoğunukla ‘underdog’ olan taraftı. Mükemmele yakın bir ilk 11’e sahip olan Londra temsilcisinin kulübesi nedeniyle bir hayli uzun geçecek sezonda bir yerde mutlaka tökezleyeceği ve özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki macerasının erken sona ereceği düşünülüyordu. Beklenen zaman zaman da gerçekleşti. Mauricio Pochettino’nun öğrencilerinin tökezlediği çok oldu ancak asla pes etmedi. Yarı finalde Ajax karşısında gösterdikleri geri dönüşte bu inatçı kimliğin en büyük yansımasıydı. Tottenham finalde yine favori olmayan ve tacrübesiz taraf. Ancak Pochettino’nun talebileri her türlü zorlukla baş etme potansiyeline sahip.

Artısı

Moral

Liverpool, Premier Lig’de 97 puanla ikinci olmanın moral bozukluğunu az da olsa hissediyor. Tottenham bunu avantaja çevirebilme potansiyeline sahip.

Eksisi

Kalite

Rekabetin bir hayli yoğun yaşandığı platformda farkı çok ufak detaylar belirlebiliyor. Kadro kalitesi küçük de olsa Liverpool’dan yana.

Kilit oyuncu

Harry Kane

Sakatlıktan yeni çıkan yıldız Tottenham için çok ama çok şey ifade ediyor. Onun performansı her şeyi değiştirebilir.