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18.07.2019
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En çok atık bırakan ülke Çin

Dünyada atık krizine en çok sebep olan ülkeler belli olurken, Türkiye listenin 10’uncu sırasında yer aldı. Listenin başında ise Çin var

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Ülkelerin atık krizi etkilerine yönelik yapılan araştırma raporu incelendi. Dünyada atık krizine en çok sebep olan ülkeler belli olurken Türkiye’nin dünya atık krizine yüzde 1,5 etki ettiği ve 10’uncu sırada yer aldığı görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ülkelerin atık krizi etkilerine yönelik yapılan araştırma raporunu inceledi. PRNet’in Maplecroft verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, dünyada atık krizine en çok sebep olan ülkeler belli oldu.

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Ülke nüfusunun dünya nüfusunun yüzde kaçını oluşturduğuna bakılan incelemede, Türkiye’nin dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturduğu kaydedildi. Nüfusuna oranla atık krizine en fazla sebep olan ülke ise ABD oldu.

ABD’nin yüzde 12 oranında etki sağladığı saptandı. ABD nüfusunun dünya nüfusuna oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi. Atık krizinin en yüksek olduğu ülke yüzde 15 oranında Çin olarak kayıtlara geçti. Çin’in dünya nüfusuna oranı yüzde 19. Listenin ikinci sırasında da dünya nüfusunun yüzde 18’ini oluştran Hindistan yer alırken, atık krizine yüzde etki ettiği kaydedildi. Dünyada atık krizine en çok sebep olan ülkeler belli olurken, Türkiye’nin listenin 10’uncu sırasında yer aldığı görüldü.

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