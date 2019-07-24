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24.07.2019
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En çok kazanan Instagram ünlüleri belli oldu

birgun.net birgun.net

En çok kazanan Instagram ünlüleri belli oldu. Ünlüler paylaştıkları fotoğraf ve videolar karşılığında dudak uçuklatacak paralar kazanıyor.

Sosyal medyanın kullanım alanının genişlemesi ile bu mecralar ticarethaneye dönüşmeye başladı. Firmalar, milyon dolarlara yaptıracağı reklamları, takipçi sayısı fazla olan kişi veya ünlülere çok daha uygun fiyata yaptırıp, daha fazla dönüş alabiliyor.

Peki, Instagram üzerinden en çok kazanan ünlü kim? Ünlüler bir gönderi başına ortalama kaç bin dolar ücret alıyor?

Conor Mcgregor
Takipçi sayısı: 31,076,924
Gönderi başına kazancı: 169 bin dolar

Luis Suarez
Takipçi sayısı: 33,884,302
Gönderi başına kazancı: 184 bin dolar

Virat Kohli
Takipçi sayısı: 36,159,776
Gönderi başına kazancı: 196 bin dolarZlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic
Takipçi sayısı: 36,836,236
Gönderi başına kazancı: 200 bin dolar

Gareth Bale
Takipçi sayısı: 40,180,254
Gönderi başına kazancı: 218 bin dolar

Ronaldinho
Takipçi sayısı: 47,072,924
Gönderi başına kazancı: 256 bin dolar

Priyanka Chopra
 Takipçi sayısı: 43,038,343
Gönderi başına kazancı: 271 bin dolar

LeBron James
Takipçi sayısı: 50,197,750
Gönderi başına kazancı: 272 bin dolar

David Beckham
Takipçi sayısı: 56,635,855
Gönderi başına kazancı: 357 bin dolar

Demi Lovato
Takipçi sayısı: 72,858,509
Gönderi başına kazancı: 458 bin dolar

Kevin Hart
 Takipçi sayısı: 76,229,723
Gönderi başına kazancı: 480 bin dolar

Khloe Kardashian
Takipçi sayısı: 95,541,120
Gönderi başına kazancı: 598 bin dolar

Kendall Jenner
 Takipçi sayısı: 112,905,386
Gönderi başına kazancı: 611 bin dolar

Lionel Messi
 Takipçi sayısı: 123,498,896
Gönderi başına kazancı: 648 bin dolar

Nicki Minaj
 Takipçi sayısı: 103,409,270
Gönderi başına kazancı: 651 bin dolar

Justin Bieber
 Takipçi sayısı: 114,473,125
Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar

Neymar
 Takipçi sayısı: 121,414,052
Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar

Taylor Swift
 Takipçi sayısı: 118,988,437
Gönderi başına kazancı: 748 bin dolar

Beyonce
 Takipçi sayısı: 128,885,800
Gönderi başına kazancı: 785 bin dolar

Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 147,838,634
Gönderi başına kazancı: 882 bin dolar

Selena Gomez
Takipçi sayısı: 152,774,303
Gönderi başına kazancı: 886 bin dolar

Kim Kardashian
Takipçi sayısı: 142,671,156
Gönderi başına kazancı: 910 bin dolar

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Cristiano Ronaldo
Takipçi sayısı: 172,803,418
Gönderi başına kazancı: 975 bin dolar

Ariana Grande
Takipçi sayısı: 158,417,760
Gönderi başına kazancı: 996 bin dolar

Kylie Jenner
Takipçi sayısı: 139,226,677
Gönderi başına kazancı: 1 milyon 266 bin dolar

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