En çok kazanan Instagram ünlüleri belli oldu. Ünlüler paylaştıkları fotoğraf ve videolar karşılığında dudak uçuklatacak paralar kazanıyor.
Sosyal medyanın kullanım alanının genişlemesi ile bu mecralar ticarethaneye dönüşmeye başladı. Firmalar, milyon dolarlara yaptıracağı reklamları, takipçi sayısı fazla olan kişi veya ünlülere çok daha uygun fiyata yaptırıp, daha fazla dönüş alabiliyor.
Peki, Instagram üzerinden en çok kazanan ünlü kim? Ünlüler bir gönderi başına ortalama kaç bin dolar ücret alıyor?
Conor Mcgregor
Takipçi sayısı: 31,076,924
Gönderi başına kazancı: 169 bin dolar
Luis Suarez
Takipçi sayısı: 33,884,302
Gönderi başına kazancı: 184 bin dolar
Virat Kohli
Takipçi sayısı: 36,159,776
Gönderi başına kazancı: 196 bin dolarZlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic
Takipçi sayısı: 36,836,236
Gönderi başına kazancı: 200 bin dolar
Gareth Bale
Takipçi sayısı: 40,180,254
Gönderi başına kazancı: 218 bin dolar
Ronaldinho
Takipçi sayısı: 47,072,924
Gönderi başına kazancı: 256 bin dolar
Priyanka Chopra
Takipçi sayısı: 43,038,343
Gönderi başına kazancı: 271 bin dolar
LeBron James
Takipçi sayısı: 50,197,750
Gönderi başına kazancı: 272 bin dolar
David Beckham
Takipçi sayısı: 56,635,855
Gönderi başına kazancı: 357 bin dolar
Demi Lovato
Takipçi sayısı: 72,858,509
Gönderi başına kazancı: 458 bin dolar
Kevin Hart
Takipçi sayısı: 76,229,723
Gönderi başına kazancı: 480 bin dolar
Khloe Kardashian
Takipçi sayısı: 95,541,120
Gönderi başına kazancı: 598 bin dolar
Kendall Jenner
Takipçi sayısı: 112,905,386
Gönderi başına kazancı: 611 bin dolar
Lionel Messi
Takipçi sayısı: 123,498,896
Gönderi başına kazancı: 648 bin dolar
Nicki Minaj
Takipçi sayısı: 103,409,270
Gönderi başına kazancı: 651 bin dolar
Justin Bieber
Takipçi sayısı: 114,473,125
Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar
Neymar
Takipçi sayısı: 121,414,052
Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar
Taylor Swift
Takipçi sayısı: 118,988,437
Gönderi başına kazancı: 748 bin dolar
Beyonce
Takipçi sayısı: 128,885,800
Gönderi başına kazancı: 785 bin dolar
Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 147,838,634
Gönderi başına kazancı: 882 bin dolar
Selena Gomez
Takipçi sayısı: 152,774,303
Gönderi başına kazancı: 886 bin dolar
Kim Kardashian
Takipçi sayısı: 142,671,156
Gönderi başına kazancı: 910 bin dolar
Cristiano Ronaldo
Takipçi sayısı: 172,803,418
Gönderi başına kazancı: 975 bin dolar
Ariana Grande
Takipçi sayısı: 158,417,760
Gönderi başına kazancı: 996 bin dolar
Kylie Jenner
Takipçi sayısı: 139,226,677
Gönderi başına kazancı: 1 milyon 266 bin dolar