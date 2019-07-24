En çok kazanan Instagram ünlüleri belli oldu. Ünlüler paylaştıkları fotoğraf ve videolar karşılığında dudak uçuklatacak paralar kazanıyor.

Sosyal medyanın kullanım alanının genişlemesi ile bu mecralar ticarethaneye dönüşmeye başladı. Firmalar, milyon dolarlara yaptıracağı reklamları, takipçi sayısı fazla olan kişi veya ünlülere çok daha uygun fiyata yaptırıp, daha fazla dönüş alabiliyor.

Peki, Instagram üzerinden en çok kazanan ünlü kim? Ünlüler bir gönderi başına ortalama kaç bin dolar ücret alıyor?

Conor Mcgregor

Takipçi sayısı: 31,076,924

Gönderi başına kazancı: 169 bin dolar

Luis Suarez

Takipçi sayısı: 33,884,302

Gönderi başına kazancı: 184 bin dolar

Virat Kohli

Takipçi sayısı: 36,159,776

Gönderi başına kazancı: 196 bin dolarZlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

Takipçi sayısı: 36,836,236

Gönderi başına kazancı: 200 bin dolar

Gareth Bale

Takipçi sayısı: 40,180,254

Gönderi başına kazancı: 218 bin dolar

Ronaldinho

Takipçi sayısı: 47,072,924

Gönderi başına kazancı: 256 bin dolar

Priyanka Chopra

Takipçi sayısı: 43,038,343

Gönderi başına kazancı: 271 bin dolar

LeBron James

Takipçi sayısı: 50,197,750

Gönderi başına kazancı: 272 bin dolar

David Beckham

Takipçi sayısı: 56,635,855

Gönderi başına kazancı: 357 bin dolar

Demi Lovato

Takipçi sayısı: 72,858,509

Gönderi başına kazancı: 458 bin dolar

Kevin Hart

Takipçi sayısı: 76,229,723

Gönderi başına kazancı: 480 bin dolar

Khloe Kardashian

Takipçi sayısı: 95,541,120

Gönderi başına kazancı: 598 bin dolar

Kendall Jenner

Takipçi sayısı: 112,905,386

Gönderi başına kazancı: 611 bin dolar

Lionel Messi

Takipçi sayısı: 123,498,896

Gönderi başına kazancı: 648 bin dolar

Nicki Minaj

Takipçi sayısı: 103,409,270

Gönderi başına kazancı: 651 bin dolar

Justin Bieber

Takipçi sayısı: 114,473,125

Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar

Neymar

Takipçi sayısı: 121,414,052

Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar

Taylor Swift

Takipçi sayısı: 118,988,437

Gönderi başına kazancı: 748 bin dolar

Beyonce

Takipçi sayısı: 128,885,800

Gönderi başına kazancı: 785 bin dolar

Dwayne Johnson

Takipçi sayısı: 147,838,634

Gönderi başına kazancı: 882 bin dolar

Selena Gomez

Takipçi sayısı: 152,774,303

Gönderi başına kazancı: 886 bin dolar

Kim Kardashian

Takipçi sayısı: 142,671,156

Gönderi başına kazancı: 910 bin dolar

Cristiano Ronaldo

Takipçi sayısı: 172,803,418

Gönderi başına kazancı: 975 bin dolar

Ariana Grande

Takipçi sayısı: 158,417,760

Gönderi başına kazancı: 996 bin dolar

Kylie Jenner

Takipçi sayısı: 139,226,677

Gönderi başına kazancı: 1 milyon 266 bin dolar