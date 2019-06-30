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30.06.2019
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En garip ‘katlanabilir telefon’ konsepti Google’dan geldi

birgun.net birgun.net

Samsung ve Huawei katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunların yanında kitap gibi açılan, esnek ekranlı, bileğinizin etrafına dolanan, uzatılmış ekranlara sahip birçok tasarımın patenti de alınmış durumda.

Patenti alınan katlanabilir telefon tasarımlarından en ilginci ise Google’dan geldi.

Google, birkaç farklı katlanabilir telefon prototip tasarımı üzerinde çalıştığını daha önce açıklamıştı. Google, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi ile geçen yılın sonunda bu tasarımlardan birine patent başvurusunda bulundu. Yeni yayınlanan bu tasarım, bir kitap gibi açılan ve kapanan katlanabilir bir akıllı telefon olduğunu gösteriyor.

Bu, daha önce hiç duymadığınız bir tasarım açıklaması. Samsung gibi diğer üreticilerin de aynı şekilde oluşturulmuş katlanabilir prototip tasarımları var. Bu Google patenti “çoklu sayfalara sahip katlanabilir bir görüntüleme cihazını” kapsıyor.

Kitap benzeri cihazın çok sayıda “sayfası” katlanabilir ekran panellerinden oluşuyor. “Sayfa” olarak çift olan OLED ekran panelleri, cihazı tamamen garip yapan şey. Paneller kitap benzeri bir “omurga” ile bir arada tutuluyor. Batarya, işlemci ve kamera gibi şeyler cihazın arkasında yer alıyor.

Google’ın yakın zamanda bu kadar garip görünen bir cihaz üreteceği ise düşünülmüyor.

Kaynak: Tekno Safari

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