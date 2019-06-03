En güzel müzik çocukların sesi

KADİR İNCESU

Akıllı Baykuş Platformu, Zuhal Müzik ve Ataşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Genç Müzisyenlere Müzik Odaları Kuruyoruz’ projesi kapsamında Ataşehir Orhan Veli Ortaokulu’na bir müzik sınıfı açıldı.

Çeşitli enstrümanların bulunduğu sınıfa; projeye destek vererek daha önce, Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşup sohbet eden ve bir konser veren dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın adı verildi.

Orhan Veli Ortaokulu Gülsin Onay Müzik Sınıfı’nın açılışı nedeniyle gerçekleştirilen törene Gülsin Onay, Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan, Ataşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Oben Özkal, Akıllı Baykuş Platformu adına Çevrem Campbell, Zuhal Müzik yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören sonrası Gülsin Onay Chopin, Beethoven, Mozart ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerinden oluşan bir konser verdi. Onay tören sonrası öğrencilerle sohbet ederek, sorularını yanıtladı.

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Etkinlikte ilk olarak Orhan Veli Ortaokulu Müdürü Engin Akbal söz aldı.

Akbal konuşmasında, Gülsin Onay’ın adını taşıyan bir müzik sınıfına kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Milletleri millet yapan ve etkileyen kişiler şairler, ozanlar ve sanatçılardır. Emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür ederim” dedi.

Akıllı Baykuş Platformu ve Zuhal Müzik yetkilileri de yaptıkları değerlendirmede çocukları müzikle buluşturmanın önemine dikkat çektiler.

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan ise yaptığı açıklamada, Ataşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla çok etkin bir belediye olduğunu belirterek, “Ataşehir’de kültür ve sanat alanında yaptığımız her çalışma, Ataşehirlilerden karşılık buluyor. Bugün ilçemizde dünyaca ünlü bir sanatçımızı ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan Zuhal Müzik ve Akıllı Baykuş Platformu yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.

Gülsin Onay’a ıslıkla eşlik etti

Piyanist Gülsin Onay etkinliğin başlama saatinden çok önce sahnedeydi. Program akışını alıp piyanonun tuşlarına dokunmaya başlayan Onay, hem piyano çalıp hem de sorularımız yanıtlıyor.

Bugüne kadar adına Tekirdağ Gülsin Onay Piyano Günleri, Kıbrıs Gülsin Onay Piyano Festivali düzenlenen ve Tekirdağ’da bir sokağa adı verilen Gülsin Onay, adının ilk kez bir okulda bir müzik sınıfına verildiğini belirterek, “Benim için çok anlamlı ve değerli bir armağan. Sınıfı da gezdim, çok iyi düzenlenmiş. Çok duygulandım. Bu işin gerçekleşmesi için yaptığımız çağrı ve dinleti amacına ulaştı. Mutluluk bu…” şeklinde konuşuyor…

Onay, dışarıdan gelen çocuk seslerini dinliyor bir süre. Salıncakta sallanan, kaydıraktan kayan çocukların cıvıl cıvıl, neşe dolu sesleri karışıyor, piyano sesine.

Onay gülümseyerek, “En güzel müzik çocukların sesidir. Çocuk seslerini seviyorum. Bu ses her zaman umut veriyor. Bu sesler hep iyiliğe, güzelliğe, verimliliğe yönelsin istiyorum” diyor.

Onay, Akıllı Baykuş Platformu, Zuhal Müzik ve Ataşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projenin de önemine dikkat çekiyor: “Bu projenin gerçekleşmesine destek veren kurumlar önemli bir işe imza attı. Kutluyorum. Bu çalışmalar, ileriye dönük daha çok çalışma yapmamıza vesile oluyor. Sanat, hayatımızı güzelleştirmeye devam edecek.”

Piyano sesini duyan öğrenciler yavaş yavaş pencerenin önünde toplanmaya başlıyor. Gülsin Onay Mozart’ın Türk Marşı’nın çalmaya başlamasıyla hareketlenme oluyor. Pencere önünde çocuklar Gülsin Onay’a ıslıkla eşlik etmeye başlıyorlar.

Çocuklar çok mutlu. Gülsin Onay da. Onay, son notayı da çaldığında alkış kopuyor. Onay da çocukları alkışlıyor. Birbirlerine gülümseyerek bakıp el sallıyorlar.