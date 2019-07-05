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05.07.2019
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En sadık mükellef, içki ve sigara tüketicisi

Alkol ve sigaraya ÖTV düzenlemesi nedeniyle vergi zammı geldi. Yeni düzenlemeyle 10 liralık biranın yaklaşık 6 lirası, 12 liralık sigaranın 9,5 lirası, 120 liralık rakının 85 lirası vergi oldu. Bu ürünlerden 6 ayda 24,4 milyar TL vergi topandı

Ozan Gündoğdu Ozan Gündoğdu

Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) zammı geldi.

Yapılan değişiklikler ile sigaranın ÖTV’si 55 kuruş, 50 cl’lik biranın ÖTV’si 42 kuruş, 70’lik rakı 7.27 lira, 70’lik şarap 58 kuruş zamlandı. Şimdi gözler üreticilerde. Marketler ise üreticilerin bu zammı fiyatlara yansıtacağını düşünüyor.

Diğer yandan artan bütçe açıklarını finanse etme yükü de tiryakilere kaldı. Çünkü mobilya, elektronik eşya, beyaz eşya, otomobil vb. mal ve hizmetlere dönük talep durgunluk döneminde azalıyor. Çünkü alım gücü düşen yurttaş bu ürünlere olan talebi erteleyebiliyor. Bu nedenle bu ürünlerin sektörlerinde istihdam azalışları ve küçülme gözleniyor. Talebi ertelenemeyen gıda ürünlerinden alınan vergi ise hali hazırda çok ciddi tepki çekiyor. Ancak hem siyasal İslamcı ideolojiye uygun olduğu için hem de sigara ve içkide talep ertelenemez olduğu için tiryakiden toplanan vergi hazinenin umudu oluyor.

Bu yıl 24,4 milyar TL ÖTV toplandı

Bu yıl sadece tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden toplanan ÖTV 24,4 milyar TL’yi geçti. Bu tutarın 19,6 milyar lirası tütün ürünlerinden toplanırken, yaklaşık 5 milyarı ise alkollü içeceklerden toplandı. 1 yıl önce aynı dönemde toplanan tutar 20 milyar lira 2017’nin aynı döneminde ise toplanan tutar 16,8 milyar liraydı. Böylece son 2 yılda tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden toplanan ÖTV yüzde 45 artmış oldu.

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DİB ödeneğini 5’e katlıyor

2019 bütçesinde alkol kullananlara ayrıştırıcı dil kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) 11 milyar lira ödenek ayrılırken, sadece alkollü içecek ve tütün ürünlerinden toplanması beklenen ÖTV tutarı 60 milyar liranın üzerinde. Bu ürünlerden yılın ilk 5 ayında toplanan ÖTV ise 24,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Biranın yüzde 60’ı, sigaranın yüzde 80’i vergi

Alkol ve sigara tüketicileri kullandıkları her birim ürünün yarısından fazlasını vergiye ayırmış oluyor. Böylece 10 liralık biranın yaklaşık 6 lirası, 12 liralık sigaranın yaklaşık 9,5 lirası, 120 liralık büyük rakının ise yaklaşık 85 lirası vergiden oluşacak. Yıllar boyunca da vergiyle beraber bu iki ürüne gelen zam bu ürünleri tüketenlerin alım güçlerinin erimesine sebep oldu.

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