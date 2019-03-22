Endonezya, 49 adet Boeing 737 Max 8 siparişini iptal etti

Son 6 ayda 2 feci kazayla gündeme gelen 737 Max 8 tipi yolcu uçağı yüzünden Boeing’in girdiği kriz büyüyor. Dünya çapında uçuş yasağı uygulanan 737 Max 8 için daha önce Endonezya’nın ulusal havayolu şirketi Garuda tarafından verilen 49 uçaklık sipariş iptal edildi.

Sputnik’in aktardığı habere görei 2014 yılında Boeing’e 50 uçaklık 737 MAX 8 siparişi vermiş olan Endonezya’nın ulusal, bayrak taşıyıcı havayolu Garuda Indonesia, o dönemde 4.9 milyar dolar değer biçilen anlaşmayı iptal etme kararı aldı.

Uçaklardan birini almış bulunan Garuda’nın CEO’sy, 2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen kalan 49 uçaklık siparişin iptal edildiğini, bunun için hukuksal çalışmaların başlaması gerektiğini bir mektupla Amerikan uçak devinin CEO’suna bildirdi.

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“YOLCULARDA GÜVEN KALMADI”

Garuda Sözcüsü İhsan Rosan “İptalin nedeni, Garuda yolcularının MAX’e güvenlerini kaybetmiş olmaları ve geri kazanmalarının zor gözükmesi” dedi. Sözcü, bu konuda bir yanıt bekledikleri Boeing’le filoya katılmış bulunan tek MAX’i geri verme konusunu da görüştüklerini belirtti.

Garuda, Boeing’le bugüne dek 26 milyon dolarlık ödeme yaptığı MAX siparişini iptal eden ilk havayolu oldu. Şirket yönetiminden ilkesel olarak Boeing’i değiştirmek değil, modeli değiştirmek istedikleri açıklaması gelmesine rağmen Avrupa’nın uçak devi Airbus’a yönelme hamlesi de bekleniyor.

ENDONEZYA’DA 189, ETİYOPYA’DA 157 CAN ALDI

İki yıl önce teslim edilmeye başlanan 737 MAX 8 uçaklarıyla ilgili ilk kaza 29 Ekim 2018’de Endonezya’da meydana gelmişti. Ülkenin en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi Lion Air’e ait uçak, 29 Ekim 2018’de Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakıldı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza 737 MAX 8 tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçti.

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Ardından 10 Mart 2019’da Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan 737 MAX 8, kalktıktan 6 dakika sonra düşerek içindeki 157 kişiye mezar oldu.

Bunun üzerine 737 MAX 8 üretildiği ABD dahil tüm dünyada seferden kaldırıldı.

LION AİR YENİ TESLİMAT ALMAYI REDDETTİ

Endonezya’daki kaza kurbanı Lion Air de Boeing’den 4 yeni 737 MAX 8 teslim almayı ertelediğini açıkladı.

MAX’de yazılım hatası olarak belirlenen sorunun çözümü için Boeing’de çalışmalar hala sürüyor. Güncellemenin önümüzdeki günlerde havacılık otoritelerinin onayının ardından yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.