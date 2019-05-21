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22.05.2019
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Endonezya’da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz

birgun.net birgun.net

Endonezya’da geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini rakibi Joko Widodo’ya kaybeden Prabowo Subianto, açıklanan resmi sonuçlara itiraz etti.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto, iki adayın yarıştığı başkanlık seçimine ilişkin Seçim Komisyonu’nun (KPU) seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

İtiraz başvurusunun Anayasa Mahkemesi’nin ele alacağı seçim sonuçlarında hile olduğunu savunan Subianto, bazı bölgelerde seçmen kayıt listelerinde çift isimler olduğunu ve oyların geçersiz sayıldığını belirtmişti.

KPU’nun resmi seçim sonuçlarının açıklamasının ardından bugün, sonuçlara itiraz eden Subianto destekçisi kalabalık bir grup, başkent Cakarta’daki Seçim Denetleme Kurumu önünde gösteri düzenledi. Yarın da geniş katılımlı bir gösteri yapılması beklenirken Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan, seçimin kazananı Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Joko Widodo, Endonezya halkına teşekkür ederek, ikinci dönemlerinde seçim vaatlerini yerine getirmek için sıkı çalışacaklarının sözünü verdi.

Ülkede 17 Nisan’da aynı günde yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan KPU, Subianto’nun yüzde 44,50’lik oy oranına karşı, oyların yüzde 55,50’sini alan Widodo’nun yeniden başkan seçildiğini ilan etti.

Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde de oyların yüzde 53,15’ini alan Widodo’ya karşı seçimi kaybeden Subianto’nun, seçim sonuçlarına ilişkin itirazı reddedilmişti.

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