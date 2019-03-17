17.03.2019
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Endonezya’da sel felaketi: 70 ölü

birgun.net birgun.net

Endonezya’nın Papua eyaletinde meydana gelen selde 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Papua eyaleti askeri yetkilileri, eyaletin başkenti Jayapura’da dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağışların yol açtığı selde, 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Selden en çok etkilenen Jayapura’ya bağlı Sentani bölgesinde 63 kişinin öldüğünü aktaran yetkililer, Ampera bölgesinde de 7 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Yetkililer sel felaketi nedeniyle şu ana kadar 3 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da bölgedeki selde 59 yaralı olduğunu açıklamıştı.

Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.  

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve heyelan meydana geliyor.

KaynakAA
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