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19.07.2019
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Endonezya’nın Komodo Adası 2020’de kapatılacak

birgun.net birgun.net

Ekolojik düzenin iyileştirilmesi ve canlı türlerinin korunması için Komodo Adası, 2020’den itibaren seyahat ve ikamete bir süreliğine kapatılacak.

Doğu Nusa Tenggara Turizm Ajansından yapılan açıklamada, ekolojik dengesinin iyileştirilmesi için önümüzdeki yıldan itibaren Komodo adasının bir süreliğine kapatılmasına yönelik karar alındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Joko Widodo’nun da adaya ziyaretinde bu fikri desteklediğini belirten yetkililer, adanın bir süreliğine kapatılmasının Komodo ejderi türünün korunmasına da yardımcı olacağını vurguladı.

Adanın korunma çalışmaları için ise 100 milyar Endonezya rupisi (39,6 milyon TL) harcanacağı kaydedildi.

Komodo Adası’nda ikamet edenler ise adanın boşaltılma planını protesto etti.

Endonezya basınına konuşan ada sakini İhsan Abdul Emir, “Biz senelerdir adanın korunmasına yönelik çabaları destekliyoruz. Fakat adanın ikamete kapatılması bizi geçim kaynaklarımızdan mahrum bırakacaktır” dedi.

Komodo Adası, Endonezya’nın 12 büyük deniz turizm merkezleri arasında yer alıyor.

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