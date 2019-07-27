Enerji fiyatları en hızlı Türkiye’de artıyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği yazılı basın açıklamasıyla, Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde enerji fiyatlarının en çok artığı ülke olduğunu açıkladı. Son 16 yıllık dönemde elektrik, gaz ve yakıt dahil olmak üzere ortalama enerji fiyatları 3 katı aşkın artış gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin artışlardaki etkileri de irdelendi. Açıklamada, faturalarda gizleme hazırlığı yapılan dağıtım bedelinin 2009’dan bu yana 5 kat arttığı ortaya konuldu.

OECD, elektrik, gaz ve yakıt fiyat değişimlerini dikkate alarak hazırladığı tüketici fiyatları bazlı enerji endeksinde Türkiye açık ara zam şampiyonu oldu. AKP’nin iktidarda olduğu 16 yıllık dönemde endeks değeri en küçük OECD ülkesi olan Türkiye, endeks değeri en büyük ülkeye dönüştü.

Yüzde 307 arttı

OECD’nin 2015’i baz alarak gerçekleştirdiği enerji endeks çalışmasına göre, 2003 yılında 36,6 değerine sahip olan Türkiye’nin endeks değeri Mayıs 2019 da 148.8 e çıktı. Aynı dönemde OECD ortalamasında artış yüzde 75 düzeyinde kalırken, Türkiye’de ise artış oranı yüzde 307 olarak gerçekleşti.

Zamlar enflasyonu körükleyecek

Açıklamada tüm sektörlerin temel girdisinin enerji olduğunu vurgulanarak şu ifadelere yerverildi: “Enerjiye yapılan zamların enflasyonu körüklediği bir yıl olması kaçınılmaz gözükmektedir. AKP iktidara geldiği 2003 yılından bu yana uyguladığı enerji politikalarıyla ülkemizi, enerji yoksulluğu ve pahalı enerji gerçeğiyle karşı karşıya bırakmıştır. Elektrik başta olmak üzere doğalgaz ve akaryakıt zamlarıyla giderek daha pahalı enerji kullanan ülke konumuna geldiğimiz açıkça ortadadır.”

Vergi Yükü Acilen Hafifletilmeli

Elektrik faturalarına yansıtılan fon vergilere de KDV uygulandığı hatırlatıldı. Açıklamada “Temel girdi niteliğindeki enerji alanın dolaylı vergi toplamanın aracı gören bu anlayıştan bir an önce vazgeçilmelidir” ifadeleri yer aldı.

Kamu yetki almalı

Yaşanan zamların ardında özelleştirme ve piyasalaştırmaya dayalı enerji politikaları yatmakta olduğu söylenen açıklamada özelleştirmelerden sonra gelen zamların ivme kazandığı aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Özelleştirme bedelleri için uluslararası finans kuruluşlarından döviz bazlı aldıkları kredileri ödemekte zorlandıkları ifade edilen dağıtım şirketlerine, kârlı bir yapı sunulmasının toplumsa maliyeti çok ağır olmuştur. Günümüzde temel bir insan hakkı olan enerjiye erişim; kamu hizmeti ilkesi kapsamında sağlanmalıdır. Özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarına son vererek, kamunun yeniden inisiyatif aldığı bir yapıya dönüş sağlanmalıdır. Enerji alanının şirketlerin kârlarını artırma temelli yönetilmesi anlayışına son verilerek, bir an önce kısıtlı kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirecek, kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak bir yapı kurulmalıdır.