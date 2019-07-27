24.7 C
Istanbul
27.07.2019
Anasayfa EKONOMİ Enerji fiyatları en hızlı Türkiye’de artıyor

Enerji fiyatları en hızlı Türkiye’de artıyor

AKP’nin iktidarda olduğu 16 yıllık dönemde endeks değeri en küçük OECD ülkesi olan Türkiye, enerji endeksi değeri en büyük ülkeye dönüştü. EMO İzmir Şubesi, zamların özelleştirmelerden sonra ivme kazandığını belirterek enerjinin temel insani hak olduğunu ve kamunun yetki alması gerektiğini söyledi

birgun.net birgun.net

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği yazılı basın açıklamasıyla, Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde enerji fiyatlarının en çok artığı ülke olduğunu açıkladı. Son 16 yıllık dönemde elektrik, gaz ve yakıt dahil olmak üzere ortalama enerji fiyatları 3 katı aşkın artış gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin artışlardaki etkileri de irdelendi. Açıklamada, faturalarda gizleme hazırlığı yapılan dağıtım bedelinin 2009’dan bu yana 5 kat arttığı ortaya konuldu.

OECD, elektrik, gaz ve yakıt fiyat değişimlerini dikkate alarak hazırladığı tüketici fiyatları bazlı enerji endeksinde Türkiye açık ara zam şampiyonu oldu. AKP’nin iktidarda olduğu 16 yıllık dönemde endeks değeri en küçük OECD ülkesi olan Türkiye, endeks değeri en büyük ülkeye dönüştü.

Yüzde 307 arttı

OECD’nin 2015’i baz alarak gerçekleştirdiği enerji endeks çalışmasına göre, 2003 yılında 36,6 değerine sahip olan Türkiye’nin endeks değeri Mayıs 2019da 148.8e çıktı. Aynı dönemde OECD ortalamasında artış yüzde 75 düzeyinde kalırken, Türkiye’de ise artış oranı yüzde 307 olarak gerçekleşti.

Zamlar enflasyonu körükleyecek

Açıklamada tüm sektörlerin temel girdisinin enerji olduğunu vurgulanarak şu ifadelere yerverildi: “Enerjiye yapılan zamların enflasyonu körüklediği bir yıl olması kaçınılmaz gözükmektedir. AKP iktidara geldiği 2003 yılından bu yana uyguladığı enerji politikalarıyla ülkemizi, enerji yoksulluğu ve pahalı enerji gerçeğiyle karşı karşıya bırakmıştır. Elektrik başta olmak üzere doğalgaz ve akaryakıt zamlarıyla giderek daha pahalı enerji kullanan ülke konumuna geldiğimiz açıkça ortadadır.”

Vergi Yükü Acilen Hafifletilmeli

Elektrik faturalarına yansıtılan fon vergilere de KDV uygulandığı hatırlatıldı. Açıklamada “Temel girdi niteliğindeki enerji alanın dolaylı vergi toplamanın aracı gören bu anlayıştan bir an önce vazgeçilmelidir” ifadeleri yer aldı.

Kamu yetki almalı

Yaşanan zamların ardında özelleştirme ve piyasalaştırmaya dayalı enerji politikaları yatmakta olduğu söylenen açıklamada özelleştirmelerden sonra gelen zamların ivme kazandığı aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Özelleştirme bedelleri için uluslararası finans kuruluşlarından döviz bazlı aldıkları kredileri ödemekte zorlandıkları ifade edilen dağıtım şirketlerine, kârlı bir yapı sunulmasının toplumsa maliyeti çok ağır olmuştur. Günümüzde temel bir insan hakkı olan enerjiye erişim; kamu hizmeti ilkesi kapsamında sağlanmalıdır. Özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarına son vererek, kamunun yeniden inisiyatif aldığı bir yapıya dönüş sağlanmalıdır. Enerji alanının şirketlerin kârlarını artırma temelli yönetilmesi anlayışına son verilerek, bir an önce kısıtlı kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirecek, kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak bir yapı kurulmalıdır.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,616AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Enerji fiyatları en hızlı Türkiye’de artıyor

birgun.net -
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği yazılı basın...
Devamını Oku

TURÇEP’ten Ahmetli’de JES bilgilendirme toplantısı

BİRGÜN İZMİR -
TURÇEP (Turgutlu Çevre Platformu) tarafından Manisa ili Ahmetli ilçesinin Kargın köyünde JES konulu...
Devamını Oku

Oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

birgun.net -
Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan (75), yaşamını yitirdi.Uzun süredir özel bir hastanede...
Devamını Oku

Yandaş Hürriyet AYM’nin Barış Akademisyenleri kararını hedef aldı

birgun.net -
Yandaş Hürriyet gazetesi Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Barış Akademisyenleri ile ilgili verdiği hak...
Devamını Oku

İzmir’de ‘Baykuş’ seferleri artırıldı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Halk Ulaşım Seferberliği’nin birinci adımı olan Baykuş Seferleri uygulaması genişletiliyor....
Devamını Oku

Aynı gemide miyiz?

Ozan Gündoğdu -
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcamaları istatistiklerini yayımladı. Veriler...
Devamını Oku

‘Müslüm’ davasında takipsizlik kararı

birgun.net -
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, 'Müslüm' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Tayyar...
Devamını Oku

İstanbul’da yaşayan Suriyeliler bugün eylem yapacak

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Yaptırmayız” açıklamasına rağmen İstanbul’daki Suriyeliler, valiliğin kentte kaydı...
Devamını Oku

İzmir’de veba alarmı: 20 köye küçükbaş hayvan giriş-çıkışı yasaklandı

birgun.net -
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye...
Devamını Oku

Hollandalı koşucu aracında 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı

birgun.net -
Hollandalı sürat koşucusu Madiea Ghafoor, polisin Alman sınırı yakınlarındaki rutin kontrolü sırasında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi