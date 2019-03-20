Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinden doğan ve ortasından aktığı vadiye de adını veren Alara Çayı üzerinde yapımı planlanan HES projesi için bilirkişi heyeti keşif yaptı.

Keşif esnasında Gündoğmuş ilçesine bağlı Köprülü, Kayabükü, Akyarı, Balkaya, Çaltı, Yeşildere, Yazlar, Çamlıalan Köyü ve Eski Bağ’ın Karain Mahallesi sakinleri tepki göstermeyi sürdürdü. 11 yıldır mücadele ettiklerini söyleyen köylüler, “Enerji üretilir ama doğa üretilmez” dedi.



Bölge sakinlerinden Köprülü Köyü Muhtarı Ayhan Yılmaz, “Suyumuzu elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. 11 yıldır mahkemelerde hukuk mücadelesi veriyoruz. ‘Tamam kazandık’ dediğimizde de süreç yeniden başlıyor. Bizi yıldıramayacaklar, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.



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‘Suyumuzu kurutacak’



Derya Enerji Üretim A.Ş tarafından yapılması planlanan Kamer HES projesine ilişkin kazandıkları davanın bir üst mahkeme tarafından bozulduğunu belirten Yılmaz, süreci şöyle anlattı:



Bölge halkı 11 yıldır HES’e karşı mücadelesini sürdürüyor.

“Kamer HES projesini yargıya taşıdığımızda Antalya 2. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Mahkemenin kararında ‘ÇED olumlu kararının yeterli inceleme yapılmadığı, proje tanıtım dosyasının bilimsel gerçeklerden uzak hazırlandığı’ belirtildi. HES şirketi bu karara itiraz etti ve Danıştay da bilirkişi raporunda eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle yeniden bilirkişi atayarak keşif yapılması kararı verdi. Bilirkişiler Alara Çayı’nın doğduğu yerden başlayarak vadi boyunca Akyarı, Köprülü ve Santral binasının yapılacağı Kayabükü Köyü’nde incelemelerde bulundu. Keşif boyunca protesto eylemi yaptık. Suyumuzu kurutacak bu projeyi istemediğimizi dile getirdik.”



‘vazgeçmeyeceğiz’



Bu proje dışında yedi HES’in yapımına da direndiklerini dile getiren Yılmaz, “Dünyaca ünlü ve koruma altında olan Uçansu Şelalesi de proje alanında kalıyor. Tarımsal sulama için tek kaynağımıza göz dikildi. Bu HES projeleri iptal edilmezse bölgede geri dönüşü olmayan zararlar oluşacak. Alara Çayı’nın özgür akması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.