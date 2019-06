Enerjimiz yüksek festivallerimiz var

Artemis GÜNEBAKANLI

İstanbul’a, Türkiye’ye, yaz mevsimine müzik festivalleri yakışıyor. Hiç tanımadığımız, görmediğimiz insanlarla müzik üzerinden bir duygu ortaklığı hissetmek, konserlerde birlikte heyecanlanıp diğerinin yüzündeki gülümsemeden mutlu olmak, her biri kişisel hikayesinin farklı yerinde olan binlerce kişiyle aynı anı paylaşmak festivalleri müzik dinleme alanı olmanın ötesinde, ruhun beslendiği bir yaşam destek ünitesi haline getiriyor. Kültür-sanata destek olmaktan uzak politikalar, geçtiğimiz yıllarda yaşanan terör saldırıları ve TL’nin değer kaybetmesiyle ağır darbe alan müzik festivalleri, her şeye rağmen nefes almaya ve nefes alınacak alanlar sunmaya devam ediyor. Cazdan klasik müziğe, elektronik müzikten rock’a, birçok türde dünyanın dört bir yanından müzisyenleri konuk etmeye, Türkiye müzik sahnesinin yeni ve usta isimlerini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan müzik festivallerini takviminize işleyin.

26. İstanbul Caz Festivali (29 Haziran– 18 Temmuz), Çeşitli Mekanlar

Her yıl heyecanla beklediğimiz, yazın ayrılmaz bir parçasına dönüşen İstanbul Caz Festivali, bu sene 26 yaşına giriyor. Festival 27 farklı mekânda, 50’den fazla konserde, yerli ve yabancı yaklaşık 300 sanatçıyı ağırlayacak. Festival programının en neşeli etkinliklerinden Parklarda Caz konserleri dün Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde başladı, bugün Fenerbahçe Parkı’nda devam ediyor.

İstanbul Caz Festivali programında güncel cazın önde gelen isimlerinden Kamasi Washington, Michael League liderliğinde caz, funk ve rock’ı birleştiren Snarky Puppy, YouTube videolarıyla sesini tüm dünyaya duyuran Jacob Collier, usta piyanist ve besteci Aydın Esen, cazı R&B ve hip hop ile harmanlayan José James ve birçok değerli sanatçı yer alıyor. Festival seyircisinin gönülden sahiplendiği Gece Gezmesi ise beşinci yılında bağımsız sahneden hem yeni hem bilindik isimleri Kadıköy’de ağırlayacak. Müzikseverler tek biletle gece boyunca 8 ayrı mekandaki konserleri izleyebilecek.

Birlikte Güzel Sunar: Rock Off 2019 (6 Temmuz), Parkorman

Bu yaz özlediğimiz festivallerin ve mekanların bir bir geri dönüşüne tanık oluyoruz. Şimdiye kadar Megadeth, Korn, Amon Amarth, Apocalyptica gibi grupları kadrosuna katan Rock Off, bir yıllık aradan sonra yeniden Parkorman’da bizimle olacak. Türkiye seyircisinin çok sevdiği İsveçli progresif metal grubu Opeth, Finlandiyalı folk metal ekibi Ensiferum, bu topraklardaki kuşkusuz en büyük metal grubu Pentagram başta olmak üzere birçok isim, metal dinleyicisiyle Rock Off’ta buluşacak.

Festtogether (14 Temmuz) KüçükÇiftlik Park

Bu yaz İstanbul’da ilk kez gerçekleşecek Festtogether, sürdürülebilirliği ön plana çıkaran bir yaklaşıma sahip. Sıfır atık ve düşük karbon ayak izi hedefleriyle yola çıkan Festtogether’ın konukları Bob Geldof, Mor ve Ötesi, UNKLE, Kimbra, Sophie Hunger ve Son Feci Bisiklet.

Bozcaada Caz Festivali (19-21 Temmuz), Çeşitli Mekanlar

Bozcaada’nın özgün atmosferinde farklı bir festival deneyimi sunan Bozcaada Caz Festivali, üçüncü yılında da caz ve doğaçlama müzik odaklı bir programa sahip. Birsen Tezer, Bidar, Barış Demirel – Barıştık Mı, Bobby Rausch ft. Giw, Bozcaada Ensemble, Erkan Oğur Anatolian Blues Project, Yussef Dayes, Selin Sümbültepe, The Kites, Emir Ersoy “RocKuba”, POW Trio, Pol Belardi’s Urban 5 Bozcaada Caz Festivali’nde yer alan isimlerden birkaçı. Festival programında konserlerin yanı sıra gastronomi atölyelerinden keşif rotalarına farklı etkinlikler de var.

One Love Festival 15 (20 Temmuz) Parkorman & Volkswagen Arena

MorrIssey’den Beastie Boys’a nice kahramanımızla kavuşmamıza vesile olan One Love Festival, 3 yıllık bir aradan sonra iki mekana yayılarak geri dönüyor. Festival bu sene gündüz dört sahneyle Parkorman’da, geceden sabaha kadar Volkswagen Arena’da olacak.

İlginizi çekebilir: MSB: Suriye ordusu, İdlib'de TSK gözlem noktasına 3 top atışı yaptı

Festivalin ağırladığı isimler arasında Fransız dans müziği ikilisi The Blaze, İngiliz synth-pop grubu Years & Years, ruh dolu sesiyle içimize işleyen Michael Kiwanuka, One Love seyircisinin yakından tanıdığı Oh Land, Jungle by Night, The Black Madonna, Dekmantel Soundsystem, Büyük Ev Ablukada, Ezhel, Gaye Su Akyol, Art Department ve farklı türlere dokunan birçok sanatçı var. Bağımsız sahneye odaklanan konser programı ve müzik eksenli deneyim alanlarıyla Audioban Music Embassy, One Love’ın heyecan verici yeniliklerinden.

Big Burn İstanbul (26-28 Temmuz), Şile

Elektronik müzik dinleyicilerinin takviminden iki yıldır eksik olmayan Big Burn İstanbul, bu sene Şile’yi mesken tutacak. Global elektronik müzik sahnesinin yıldızlarından Peggy Gou, Claptone, Damian Lazarus, Be Svendsen, David Mayer başta olmak üzere pek çok DJ ve prodüktörü misafir edecek üç günlük festivale komşu ülkelerden de katılım yoğun olacak.

Bodrum Müzik Festivali (22-25 Ağustos), Çeşitli Mekanlar

Programında Türkiye ve dünyadan virtüöz müzisyenlerin yanında genç yeteneklere de yer veren Bodrum Müzik Festivali, 15. yaşını kutluyor. Bu yıl Fazıl Say’a Nil Venditti şefliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği açılış konseriyle başlayacak festival, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları, Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiyalı armonika grubu Sväng gibi toplulukları ağırlayacak. Fazıl Say’ın Umut Senfonisi’nin Türkiye prömiyeri de festivalde gerçekleşecek.

***

Zeytinli Rock Festivali (28 Ağustos– 1 Eylül), Edremit Akçay Sahili

Zeytinli Rock Festivali, yıllar içinde Türkiye’de üretilen rock ve alternatif müziğin İstanbul dışında kendine en geniş yer bulduğu festival oldu. Son senelerde bağımsız müzik sahnesinden yeni isimleri de Anadolu dinleyicisiyle buluşturmaya başlayan festival, 2019 kadrosunu yakında açıklayacak.